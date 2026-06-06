広島が６日のオリックス戦（マツダ）に７―４で勝利し、３戦ぶりの白星を挙げた。交流戦２勝目をつかみ、最下位を脱出した。

打線は初回からオリックス先発・田嶋を攻略した。一死から菊池が四球を選び、小園の左中間二塁打で二、三塁。４番・坂倉の二ゴロの間に先制すると、なおも二死三塁からモンテロが左前適時打を放ち、２点を先行した。

１点差に迫られた４回には主軸と下位打線、さらに投手までがそろって躍動した。先頭・坂倉が右翼ポール際へ７号ソロを運ぶと、二死後には持丸も右翼席へ４号ソロ。さらにドラフト１位ルーキーの平川が二塁打で出塁すると、森下が左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち、自らを援護した。

坂倉は「打ったのはストレート。しっかり力強く振り抜けて風にも乗ってくれました。森下さんが頑張っているので援護になってよかったです。引き続き頑張ります」と振り返った。持丸も「打ったのはツーシーム。良い反応で良いポイントで捉えることができました。森下さんをしっかり引っ張っていけるように守備も頑張ります」と手応えを口にした。

投げては森下が試合をつくった。４回に紅林のソロ、６回に杉本の犠飛で失点したものの、力強い直球を軸に粘投。石井投手コーチも「ストレートの走りもよく、両サイドにきっちり投げ切れている。何よりもストライク先行で、アグレッシブに攻められている」と評価した。

森下は７回１／３を８安打４失点でチームトップタイの今季４勝目（５敗）。８回には一死満塁のピンチを招いて降板したが、２番手・高が二ゴロの間に１点こそ奪われたものの、その後、二死満塁のピンチを切り抜けた。

８回には代走・辰見の盗塁から好機を広げ、名原の２点適時三塁打で突き放した。チームは４日・日本ハム戦、５日・オリックス戦と２試合連続で延長１２回を戦っていただけに、大きな１勝となった。