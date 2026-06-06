HY、ミセス主催「CEREMONY」は唯一無二のイベント「音楽の価値を高める、大切にする想いを強く感じました」【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/06】【沖縄県出身の4人組バンド「HY」特別インタビュー】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が主催するイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が今年も6月10日・11日に開催される（@Kアリーナ横浜）。モデルプレスでは初開催となった2025年のゲストアーティストたちに改めてインタビューを実施した。
【写真】HYボーカル、ヒット曲披露で会場を鷲掴み
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOが出演した。HYは沖縄県出身の4人組バンド。2013年に自身のレーベル「ASSE！！Records」を設立し、満を持してのメジャー進出を果たした。同公演では代表曲「366日」やツインボーカルを務める新里英之と仲宗根泉の掛け合いが特徴的な「AM11：00」などを披露した。
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
仲宗根泉：前回初めて出演させて頂き、テレビ番組でもない、でもどこかで生放送されているかのような豪華さと華やかさを感じました。やはり、なんといってもお客さんの皆さんと同じ席にアーティストの皆さんも座り、1番良い席でアーティストのライブを見るということが、普段ありそうでなかったことなので、他のアーティストの皆さんも楽しめたのではないかと思います。お客様ファーストであり、アーティストファーストでもあるなと思いました。そんな最高のCEREMONYに出演させてもらったことは忘れません。本当にありがとうございました。
許田信介：とても豪華な会場やインタビュースペースに圧倒されましたが、華やかなステージでは、お客さんとアーティストの皆さんが一体となり、盛り上がる雰囲気、そしてアーティストがアーティストを讃え合う本当にどこにもない唯一無二のイベントだと感じました。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っている出来事や刺激を受けたことを教えてください。
名嘉俊：普段はステージ袖からのライブを観ているので、ステージ正面から色んなアーティストさんを観れた事が良かったです。
― 昨年に引き続き今年も開催されますが、『CEREMONY』のような場が今後の音楽・エンタテインメント業界にどのような価値や意義を生み出していくと思いますか？
新里英之：CEREMONYは音楽の価値を高める、大切にする想いを強く感じました。ゼロから生まれる音楽には作る人のこだわりや思いが強く入っている。その物語をCEREMONYに来てくれたお客様に伝えていたり、ミュージシャン同士で改めて音楽の素晴らしさを確認し合っている様に感じました。人の心を抱きしめてくれる音楽を、CEREMONYから沢山の方を幸せにして欲しいです。
― ありがとうございました！
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOが出演した。HYは沖縄県出身の4人組バンド。2013年に自身のレーベル「ASSE！！Records」を設立し、満を持してのメジャー進出を果たした。同公演では代表曲「366日」やツインボーカルを務める新里英之と仲宗根泉の掛け合いが特徴的な「AM11：00」などを披露した。
◆仲宗根泉＆許田信介「CEREMONY」の空気感回顧
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
仲宗根泉：前回初めて出演させて頂き、テレビ番組でもない、でもどこかで生放送されているかのような豪華さと華やかさを感じました。やはり、なんといってもお客さんの皆さんと同じ席にアーティストの皆さんも座り、1番良い席でアーティストのライブを見るということが、普段ありそうでなかったことなので、他のアーティストの皆さんも楽しめたのではないかと思います。お客様ファーストであり、アーティストファーストでもあるなと思いました。そんな最高のCEREMONYに出演させてもらったことは忘れません。本当にありがとうございました。
許田信介：とても豪華な会場やインタビュースペースに圧倒されましたが、華やかなステージでは、お客さんとアーティストの皆さんが一体となり、盛り上がる雰囲気、そしてアーティストがアーティストを讃え合う本当にどこにもない唯一無二のイベントだと感じました。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っている出来事や刺激を受けたことを教えてください。
名嘉俊：普段はステージ袖からのライブを観ているので、ステージ正面から色んなアーティストさんを観れた事が良かったです。
◆新里英之「CEREMONY」で感じた音楽の価値
― 昨年に引き続き今年も開催されますが、『CEREMONY』のような場が今後の音楽・エンタテインメント業界にどのような価値や意義を生み出していくと思いますか？
新里英之：CEREMONYは音楽の価値を高める、大切にする想いを強く感じました。ゼロから生まれる音楽には作る人のこだわりや思いが強く入っている。その物語をCEREMONYに来てくれたお客様に伝えていたり、ミュージシャン同士で改めて音楽の素晴らしさを確認し合っている様に感じました。人の心を抱きしめてくれる音楽を、CEREMONYから沢山の方を幸せにして欲しいです。
― ありがとうございました！
◆第2回「CEREMONY」開催
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】