いよいよ3週間後となりました。本日みたいな快晴ですと良いですね！暑いけど。

6月27日・28日に横浜赤レンガパークにて開催される、ひろゆき総合プロデュース『UP-T presents HERO SONIC 2026』の会場マップが公開された。

ステージは全部で3箇所あり、しかもステージではなく”スレッド”表記になっている。ライブの感想を熱く語り合って盛り上がって欲しいという事だろうか。メインステージが『ファーストスレッド』、サブステージが『ニュー スレッド』そして、会場全体の入り口あたりの無料ステージが『HEROINESスレッド』となっている。

再入場もできるので、各スレッドを行き来できる。しかしこのスレはどこの板に立ってるのだろうか？

フード・ドリンクエリアの、キッチンエリア『メシウマスペース』や、オフィシャルバー『ネ申ドリンクbar』にはどんなグルメが並ぶのか。食いしん坊の血が騒ぐ！

BARってことは”バーボン”も出てくるのだろうか。「ときめき」みたいなものを感じさせて欲しい。

マップのデザインの至る所に、“往年のネットスラング”が織り交ぜられている様子。

「wktk」「orz」「（ ´∀｀）」「今北産業」

しかしこのようなインターネッツ老人会的な言い回し、今回訪れるメインファン層にどれほど伝わるのだろうか。この令和に！（藁

よく見てみると観覧エリアには、“車いすエリア”も用意されている。詳しい使用ルールは後日発表されると思われるので、使用される方は要チェックである。

マップは公開されたが、まだまだこのイベントの全貌は見えてこない。今から当日が楽しみだ！

自分は『恋のマイアヒ』を口ずさみながら入場する予定である。ｺﾎﾟｫ



【イベント情報】

UP-T presents

HERO SONIC 2026 6/27(土)・6/28(日)

OPEN 10:00 / START 11:00

横浜 赤レンガパーク プレミア・一般チケット販売中！

〜6/26（金）23:59まで ▼チケット

https://tiget.net/events/480471 ▼公式HP

https://event.tiget.net/herosonic2026 [リンク]

(執筆者: 周二郎)