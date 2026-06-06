◇IBF世界フライ級タイトルマッチ 王者・矢吹正道＜12回戦＞挑戦者レネ・カリスト （2026年6月6日 愛知県国際展示場）

リング上に、円熟の王者がいた。矢吹正道にとって、2度目の防衛戦。難敵のレネ・カリストを3―0の判定で破り、地元の声援に応えた。

長いキャリアの中で、全く異質の「ストレス」も強いられた一戦だった。4月7日に世界戦が発表され、5月に入って提携してきた「LUSH」社の資金難が発覚。5月23、24日に予定されていたキルギス大会が中止に追い込まれ、「LUSH」社が提携解消を発表したことで、愛知大会の開催まで危ぶまれた。

その渦中、大会を主催する亀田プロモーションの亀田興毅代表から一本の電話が入る。延期の可能性も示唆する同代表に対し、王者は熱き思いをぶつけた。

「最悪、ファイトマネーゼロでも、延期よりいいと思っていた。興毅さんには“絶対にやってくれ”と言いました。選手にとっては、（発表された）試合があるのは、当たり前すぎるので…」

1試合、1R、一瞬に懸ける思いは、誰よりも強い。世界2階級制覇王者も、ボクサーとしてはベテランの部類に入る33歳。連日、当たり前のようにスパーリングをこなしていた若い頃と違い、30代になってから、土曜日は軽めのシャドーにとどめ、日曜日は完全オフに充てる。

「人間の体は消耗品。打てば打つほど力がつくわけじゃない。ガムシャラにやって、ケガをしたら終わりなんで」

そう遠くない未来に見据える引き際。だから、ビッグマッチを欲してやまない。次なる標的は、WBA＆WBCフライ級王者、リカルド・サンドバル（米国）との統一戦か、スーパーフライ級へ上げての3階級制覇王者か。手にするチャンスは絶対逃すつもりはない。