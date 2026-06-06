歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。「大好き」だという大物シンガー・ソングライターについて語った。

番組では中森が選んだ昭和歌謡曲のトップ3を発表した。1曲目に選ばれたのは安全地帯の「じれったい」だった。

中森は「好きなんです」と言い、「安全地帯は全部好きなんですけれどね、（ボーカルの）玉置（浩二）さん自身がもう大好きなので、大ファンなので」と続けた。自身の楽曲「『サザン・ウインド』も玉置さんが書いてくださったので」とも明かした。

玉置の好きなところには「まずはセクシーなあのボイスと、あとあと情熱的な歌い方」と中森。「見ている人に伝えよう、見ている人に伝えようっていう熱意っていうか、そういうパワーが凄くグッてくるのが好きです」とうっとりと話した。

「ザ・ベストテン」など歌番組で共演したこともあるとし、初対面では「玉置さんの方が緊張されていて」とぶっちゃけ。

歌番組に慣れていた中森が玉置と並んで登場する前、ミラー状の扉で髪を直していると「大丈夫ですよ、お奇麗ですから」とフォローしてくれたと明かして笑ってみせた。