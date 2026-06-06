国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に日本が推薦している「飛鳥・藤原の宮都（きゅうと）」（奈良県橿原市、桜井市、明日香村）について、ユネスコの諮問機関「国際記念物遺跡会議」（イコモス）が「登録」を勧告した。

文化庁が６日発表した。

「飛鳥・藤原」は、飛鳥時代（６世紀末〜８世紀初め）に、日本で初めて中央集権体制が成立した過程を示す遺跡群。政治や儀式の場で後代にも影響を与えた飛鳥宮跡や藤原宮跡、極彩色壁画で知られる高松塚古墳やキトラ古墳、巨石を用いた石室が見られる石舞台古墳など、中国大陸や朝鮮半島からの外来文化と日本固有の伝統との融合を示す１９件の資産で構成される。

イコモスは勧告で「東アジアにおける古代都市の形成過程の重要な証拠」と評価した。７月１９日から韓国・釜山で開かれるユネスコ世界遺産委員会で正式に登録が決まる見込みだ。

世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会の専門委員を務める田辺征夫・元興寺文化財研究所長（８１）は「『日本人の心のふるさと』として親しまれてきた飛鳥・藤原が東アジアの歴史においても重要であることが認められ、大きな意義がある」と話した。