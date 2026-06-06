お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が6日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身の月収を明かしたところ「もっと受け取るべきだ」という声が多数寄せられたと報告した。

西野は4日にSNSを更新すると「僕の月の収入は200万円です。15年、もうずっとですね。ここは上げないって決めたんですよ。自分が5億稼ごうが、10億稼ごうが、月200万円なんですよ」と告白し、話題となっていた。

この件について「『もっと受け取るべきだ』という声をたくさんいただきました」というが「僕は、自分が使い切れないお金を個人で持つことに昔から意味を感じていません。独身ですし、朝から晩まで、仕事しかしていないので、プライベートでお金を使う機会がほとんどない。なので、生活ができて、たまに後輩を飲みに連れて行けるぐらいの収入があれば十分です」と説明する。

また「あと僕の場合は、仕事が『ゲーム』になっていて、『ゲームに課金している』という感覚になっているのが大きいと思います。お客様の満足度が上がること。スタッフの幸福度が上がること。作品のクオリティーが上がること。新しい挑戦ができること。子供支援や一人親支援。そういったことにお金を使う方が、個人的な消費よりもずっと楽しい。というわけで、個人口座に置いておくよりも、次の挑戦のための燃料として使いたいと思っています」とスタンスを示していた。