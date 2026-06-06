◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が7回無失点10奪三振の好投。メジャー移籍後最高の投球に手応えを語りました。

この試合はマイク・トラウト選手から2つの三振を奪うなど、自己最多の10奪三振をマーク。打線の援護がなく今季4勝目は逃すも、自己最長タイの7回まで投げてエンゼルス打線をわずか2安打に封じました。

この日の好投には「オフから続けてきたことと、シーズン中の試行錯誤も含めて徐々に結果として表れている」と振り返った佐々木投手。

「ただ思ったところに思ったボールが行くようになった分、ある程度自分のペースで投げられたりだとか、配球もリズム良くなってくるのかなと思います」と、制球力の向上が好結果に結びついたと語りました。

直球の最速は100.6マイル(約161.9キロ)を計測。「パフォーマンスも春先よりあがってきてるので、ストレートもゾーンに思い切っていける」と語った右腕は、「試合の中でも自分でそこまで力を入れていなくても99マイルくらい出ているときもある」と好調ぶりを明かします。そして「もっと全体的に上げていけると思うので、継続してやっていきたい」とさらなる出力向上を狙います。

自身MLB移籍後初の2桁奪三振には「早く追い込めているので、自分のペースで投げられている結果かなと思う」とコメント。続けて「前に打球が飛ぶよりも、三振の方がアウトとしては完全なアウトなので、そこは求めてやっていきたい」と話し、三振へのこだわりを口にしました。