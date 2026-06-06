沖縄県出身の男性5人組バンド「ORANGE RANGE」が6日、東京都新宿区歌舞伎町の野外広場でサプライズライブを行った。東急歌舞伎町タワー前の広場で、晴天の空の下で弾ける太陽のような明るいパフォーマンス。居合わせた約3000人を熱狂させた。

日も傾きはじめ、体に当たる風が少し冷たくなった午後5時。歌舞伎町に沖縄民謡の入場曲に乗せてバンド名を一夜限りの「BLUEGE RANGE」に変えた5人が登場。30分のステージで「イケない太陽」「以心伝心」など5曲を披露した。

開始1時間前の告知で集まったファンや通りすがりの若者や外国人観光客が物珍しさに足を止めた。ライブ開始当初は設けられたスペースに余裕があったが、5曲目の「イケない太陽」の時には身動きも取れないほど人だかりができた。

今回のライブはサッカーW杯を全試合生中継する配信サービス「DAZN」のアンセムソングに、この日配信リリースの新曲「1000％」が起用されたことから開催。同曲はライブ初披露ながらも広場には手拍子が響き渡り、遠く離れた日本代表に思いを伝えようとする熱狂があった。

ORANGE RANGEがサッカーW杯を音楽で後押しするのは20年ぶり。06年のドイツ大会のNHK中継テーマソングとして「チャンピオーネ」で担当した。HIROKI（42）は「20年経ってまた歌えることは幸せ」とかみしめた。

日本代表はこの間、ベスト16とグループステージ敗退を2度ずつ経験した。HIROKIは「20年の歴史で辛い、悲しいドラマがあって成長してきた日本代表を、曲を通して応援したい」と呼びかけ、RYO（40）も「みんなで日本代表を応援していきましょう！」とぶち上げた。