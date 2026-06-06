ソファに座って穏やかな時間を楽しんでいるかのように見えた猫たち。しかし、突然１匹の猫がもう一方に猫パンチを繰り出したそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「何故に・・・^^;」「小さく猫サイレンが鳴ってますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファでくつろぐ２匹の猫→『平和な光景』かと思いきや……突然の『急展開』】

穏やかな時間

YouTubeアカウント『モアクリ』に投稿されたのは、猫の『モアレ』ちゃんと『クリエ』ちゃん。２匹はお家でゆったりと自由気ままな生活を送っているそう。

この日はソファで向かい合うように座っていたという２匹。しっぽを軽くパタパタとさせながら穏やかな時間を過ごしているように見えたそうですが、突然急展開したのだとか。

バトル勃発

クリエちゃんがお尻をもぞもぞと動かしたかと思ったら、モアレちゃんめがけて強烈な猫パンチを打ち込んだのだとか。

たまらず応戦したモアレちゃん。しかし、クリエちゃんの強烈な猫パンチを受けて後ずさりしたそう。ソファの端ギリギリで立ち上がり、クリエちゃんの猛攻から逃れようとしたとのこと。それもそのはず、わずか２秒の間にクリエちゃんは５回も強烈な猫パンチを繰り出したといいます。

いったいなんだったのか…

猫パンチをやめたクリエちゃん。その場に少し座ったら、ふいに何かを思い出したようにソファから降りて立ち去ったといいます。

取り残されたモアレちゃんは先ほどと同じ体勢でクリエちゃんが去っていくのを見ていたそう。

移動したクリエちゃんはさっきの猛攻が嘘のように、ゆったりと耳の後ろをかいて再びどこかへ行ってしまったそう。一方モアレちゃんは、ソファに座り直し呆れたような表情を浮かべていたとか。クリエちゃんの気まぐれに巻き込まれたモアレちゃんなのでした。

突然始まった２匹のバトルを見た方たちから「めちゃくちゃ素早い手さばき」「いったい何が気に入らなかったんだwww」などの声が寄せられていました。

とても激しいクリエちゃんの攻撃でしたが、最終的にソファに残ったのはモアレちゃん。もしかしたら、勝者はモアレちゃんだったのかもしれません。勝敗は定かではありませんが、追いかけずにクリエちゃんを見送ったモアレちゃんの対応は立派な振る舞いだったでしょう。

YouTubeチャンネル『モアクリ』では、モアレちゃんとクリエちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されており、自由気ままな猫たちの様子を楽しむことができます。

モアレちゃん、クリエちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モアクリ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。