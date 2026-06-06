猫さんが箱の中に入った後に取った行動とは…？同居猫もキョトンとする猫さんの奇行から目が離せません。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で12万表示を突破。いいね数も4400件を超えるなど、大きな注目を集めています。

【動画：長方形の箱の中に『入っていったネコ』→次の瞬間…ロケット打ち上げのような光景】

猫さんロケット、発射します！

Xアカウント「みぬ太郎とみぬ次郎」に登場したのは、ミヌエットの「みぬ太郎」くんと「みぬ次郎」くん。投稿されたのは、みぬ次郎くんが見せた奇妙な行動(？)です。

ある日、テレビ台付近でくつろいでいたみぬ太郎くんの近くにやってきたみぬ次郎くん。そんな2人の近くには1つの長方形の箱が。そしてみぬ次郎くんは、吸い込まれるようにその箱の中に入っていったといいます。

すると、みぬ次郎くんは間を置くことなく、落ちて縦向きになった箱の中から"勢いよくジャンプ"！その姿はロケットの発射を思わせる見事なジャンプだったそう。ところが、みぬ次郎くんも思っていなかったであろう悲劇(？)が待っていたそうです。

みぬ次郎くんが入った箱の大きさは、およそみぬ次郎くんの体長と同じくらい。その高さを見誤ったのか、それとも自分の運動神経ならいけると思ったのか…。勢いよく発射したみぬ次郎くんロケットは、打ち上げ台に引っかかってしまい、ドテッと勢いよく倒れてしまったといいます。

みぬ次郎くんのドタバタ劇にX民も爆笑

打ち上げ失敗するとは、みぬ次郎くん自身も思っていなかったのでしょう。倒れ込むとすぐに起き上がり、そそくさと去っていったのでした。その姿を横にいたみぬ太郎くんは驚いた様子で見ていたそうで、その反応に思わず笑ってしまいます。ちょっぴりドジっ子なところも可愛らしい、みぬ次郎くんなのでした。

まるでロケットみたいな姿を披露してくれたみぬ次郎くん。その姿を見たX民からは「最高www」「ぜひともねこロケットの打ち上げ成功することを祈ってます」「惜しい～ 打ち上げ失敗」といったコメントが寄せられ、次回以降の挑戦を期待しているようです！

Xアカウント「みぬ太郎とみぬ次郎」では、2人が可愛らしいケンカをする様子やゴロゴロする様子など、見ているだけで癒やされる姿が多数投稿されています。

みぬ太郎くん、みぬ次郎くん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みぬ太郎とみぬ次郎」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。