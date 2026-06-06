【サギ】の集団!?　「グァァァ！」「ギャァァァ！」と鳴き声←周辺住人からの情報で現場へ行くと…

先に言っておきます。これは、鳥の“サギ”の話です。犯罪の詐欺（サギ）のことだと思われたら、「このお話自体がサギやないか！」と言われかねませんので……。

あるとき、情報が入りました。なんと、サギが集団で木の上にいまして、かなり大きな声で「グァァァァァ！」という鳴き声や、クチバシを鳴らす音でしょうか「コンコンコンコン！」と木づちをたたいているような音、時には、「ギャァァァ！」という野太い悲鳴のような鳴き声が聞こえてきて、夜でもうるさいんだそう。早速、現地に行ってみました。

近くに行くと、確かに、けたたましい鳴き声が聞こえてきます。それになにやら、獣臭みたいなもんもします。木の上からはザワザワという音も聞こえますし、「結構な数がいるのかな!?」と思わせます。しかし、現場を訪れたのが夜だったためにあまり姿が見えず……。



近くに住む人々に聞いてみると、「朝でも昼でも、サギが集団でいますよ」とのことだったので、出直すことにしました。

翌日のお昼に現場へ行きますと、結構な数が、いますいます。確認できるだけでも、30羽くらいが見えます。大小さまざまなシロサギやアオサギなどが、松の木の高い位置にたくさんいます。

どうやら、巣を作っているようです。

ほかのサギがなわばりを侵してくるからか、「ギャァァァ！」と大きな声で鳴いて威嚇（いかく）しているようにみえました。

サギというと、田んぼや川で単独行動をしているクールなイメージがあったため、こんなに集団で、しかもこんなにも大きな声で鳴いているのを見たのは初めてでビックリしました。

孤独にエサを探している

野鳥に詳しい方に聞いてみますと、サギは、田んぼや川から近くて住み心地のよい木の上に集団でコロニーを形成するのだそう。

これは、繁殖場所や寝床、休憩所でもある“サギのマンション”ってところで、いわゆる“サギ山”なんだと説明してくださいました。



この“サギマンション”の下で取材をしていますと、上からサギのフンがびゃっぴゃとしょっちゅう落ちてきます。見回してみると、周囲はフンのあとだらけで白くなっていました。

“サギマンション”の周辺はサギのフンだらけ

「シラサギやアオサギをみると幸運が訪れる」「神の使い」なんていわれることもあるため、サギがたくさん集まるこの場所はええとこやんと思うのですが……。近くに住んでいる人からすると、サギの大きな鳴き声やまき散らすフン、ただようにおいの問題など、いわゆる“サギ被害”と日夜たたかっているそうです。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年6月6日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）