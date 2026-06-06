香川県高校総体2026

【香川県高校総体】6日、バスケットボール男女の1回戦、2回戦が行われました。結果は以下の通り。

■男子
〈1回戦〉
　観音寺一 87-62 大手前高松
　観音寺総合 63-42 志度
　高松 76-22 小豆島中央
　英明 56-47 寒川
〈2回戦〉
　多度津 79-64 高松西
　高瀬 113-41 蓬莱
　香川高専高松 49-44 高松一
　津田 99-27 坂出一
　坂出 85-41 坂出商
　丸亀城西 88-38 香川誠陵
　琴平 86-53 善通寺一
　尽誠学園 121-43 観音寺一
　高松商 140-37 観音寺総合
　香川中央 228-8 笠田
　三本松 99-30 香川高専詫間
　四学香川西 82-57 丸亀
　高松東 56-53 三木
　高松工芸 78-55 高松
　高松中央 129-54 英明
　高松桜井 85-40 高松南

■女子
〈1回戦〉
　高松西 98-47 観音寺総合
　高松 62-35 香川中央
　高瀬 60-51 観音寺一
　高松工芸 75-28 大手前高松
　善通寺一 50-40 小豆島中央
　坂出一 60-57 三木
　丸亀 77-30 三本松
　高松商 76-62 高松桜井
　津田 56-38 高松東
〈2回戦〉
　高松中央 142-41 高松西
　高松 68-40 丸亀城西
　英明 155-29 高瀬
　高松北 128-28 高松工芸
　善通寺一 73-58 坂出一
　高松南 94-39 丸亀
　坂出 75-60 高松商
　高松一 141-40 津田