

香川県高校総体2026

【香川県高校総体】6日、バスケットボール男女の1回戦、2回戦が行われました。結果は以下の通り。

■男子

〈1回戦〉

観音寺一 87-62 大手前高松

観音寺総合 63-42 志度

高松 76-22 小豆島中央

英明 56-47 寒川

〈2回戦〉

多度津 79-64 高松西

高瀬 113-41 蓬莱

香川高専高松 49-44 高松一

津田 99-27 坂出一

坂出 85-41 坂出商

丸亀城西 88-38 香川誠陵

琴平 86-53 善通寺一

尽誠学園 121-43 観音寺一

高松商 140-37 観音寺総合

香川中央 228-8 笠田

三本松 99-30 香川高専詫間

四学香川西 82-57 丸亀

高松東 56-53 三木

高松工芸 78-55 高松

高松中央 129-54 英明

高松桜井 85-40 高松南

■女子

〈1回戦〉

高松西 98-47 観音寺総合

高松 62-35 香川中央

高瀬 60-51 観音寺一

高松工芸 75-28 大手前高松

善通寺一 50-40 小豆島中央

坂出一 60-57 三木

丸亀 77-30 三本松

高松商 76-62 高松桜井

津田 56-38 高松東

〈2回戦〉

高松中央 142-41 高松西

高松 68-40 丸亀城西

英明 155-29 高瀬

高松北 128-28 高松工芸

善通寺一 73-58 坂出一

高松南 94-39 丸亀

坂出 75-60 高松商

高松一 141-40 津田

