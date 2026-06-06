【香川県高校総体】バスケットボール男女 1回戦・2回戦の結果 6日
香川県高校総体2026
【香川県高校総体】6日、バスケットボール男女の1回戦、2回戦が行われました。結果は以下の通り。
■男子
〈1回戦〉
観音寺一 87-62 大手前高松
観音寺総合 63-42 志度
高松 76-22 小豆島中央
英明 56-47 寒川
〈2回戦〉
多度津 79-64 高松西
高瀬 113-41 蓬莱
香川高専高松 49-44 高松一
津田 99-27 坂出一
坂出 85-41 坂出商
丸亀城西 88-38 香川誠陵
琴平 86-53 善通寺一
尽誠学園 121-43 観音寺一
高松商 140-37 観音寺総合
香川中央 228-8 笠田
三本松 99-30 香川高専詫間
四学香川西 82-57 丸亀
高松東 56-53 三木
高松工芸 78-55 高松
高松中央 129-54 英明
高松桜井 85-40 高松南
■女子
〈1回戦〉
高松西 98-47 観音寺総合
高松 62-35 香川中央
高瀬 60-51 観音寺一
高松工芸 75-28 大手前高松
善通寺一 50-40 小豆島中央
坂出一 60-57 三木
丸亀 77-30 三本松
高松商 76-62 高松桜井
津田 56-38 高松東
〈2回戦〉
高松中央 142-41 高松西
高松 68-40 丸亀城西
英明 155-29 高瀬
高松北 128-28 高松工芸
善通寺一 73-58 坂出一
高松南 94-39 丸亀
坂出 75-60 高松商
高松一 141-40 津田