５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」が６日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場でゲリラライブを開催した。１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会の中継を行うスポーツ映像配信サービス「ＤＡＺＮ」のイベントとしてパフォーマンスを披露。同サービスの中継テーマ曲「１０００％」を初歌唱し、歌舞伎町の熱を最高潮に高めた。

森保ジャパンの背中を押すべく、１０００％の全力ステージを見せつけた。青空の下、サムライブルーに合わせた青の衣装姿で、バンド名も「ＢＬＵＥＧＥ ＲＡＮＧＥ（ブルージレンジ）」として登場した５人。「１０００％」のほか、代表曲「以心伝心」「イケナイ太陽」「上海ハニー」など全５曲で観客のボルテージを上げ、ＲＹＯは「みんなで日本代表を応援していきましょう！」と熱く呼び掛けた。

開始１時間前に初めてイベント開催の告知をしたにも関わらず、会場には約３０００人が集結。バンドのグッズタオルも持参して訪れたファンの姿もあり、大きな歓声を受けると「１０人くらいしかいないんじゃないかと思ってたけど、ありがとう！」と喜びを爆発させた。

ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥがＷ杯のテーマソングを担当するのは、２００６年のドイツ大会で「チャンピオーネ」を手がけて以来。この日は同曲も歌い上げ、ＨＩＲＯＫＩは「そこから２０年たって、またサッカーをテーマにした歌を歌えて幸せなことだなと思います」と目を輝かせた。

開幕まで約１週間。初優勝を目指す日本代表に向けて「我々にできることは信じることだけ」と全てを託す。「１０００％の思いを込めて日本代表に届いてほしいなと思いますし、シンプルにこの最高峰の舞台をみんなで楽しんでいけたら良いなと思っております」。４年に一度の祭典を音楽で盛り上げていく。