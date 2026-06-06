◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト０―２日本ハム（６日・神宮）

日本ハムは６日、ヤクルトとの接戦を制し３連勝。４月１４日以来の貯金１とした。「６番・左翼」でスタメン出場した野村佑希内野手（２５）は、４回に先制の左前適時打を放つなど４打数２安打１打点。延長戦や移動ゲームが続く厳しい日程の中で、６月４戦中３戦でマルチ安打をマークするなど、本来の打撃を発揮する背番号５がさらにチームに勢いをつける。

やや内寄りの真っすぐを、野村は一振りで仕留めた。両軍無得点で迎えた４回２死一、三塁、ヤクルトの２番手・広沢の初球１５４・５キロを捉えた。鋭い打球で三塁手のグラブをはじく、左前適時打。無死二、三塁から２死となっていただけに「ゼロで終わるのは流れ的にも良くない。何とか１点と思っていたので良かった」と胸を張った。

９回にも左前打を放ち、６月４試合目で早くも３度目のマルチ安打。厳しい日程の中で、逆に状態を上げている。４日にマツダで延長１２回の激闘。東京への移動ゲームだった５日も延長戦。さらにナイター翌日のデーゲームを戦い抜いた。５戦連続スタメン出場で３連勝に貢献。「出られることはありがたいですし、やっぱり良い感じのときにどんどん出て、上げていきたい」。ケアの時間もなかなか取れない強行軍の中で、前向きに結果を残した。

３連勝のチームは、４月１４日以来の貯金生活に入った。６月に入り１７打数７安打、打率４割１分２厘。二塁打も２本含む内容に「ヒットが出ているので、そこは良いかなと思います。長打も出てきていますし、継続してやっていければ」。敵地での交流戦で、ＤＨがなくポジションが限られる中でも続くスタメン起用。新庄監督の信頼を積み上げ、レギュラーとしてチームを押し上げていく。