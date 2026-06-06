5人組バンド、ORANGE RANGEが6日、東京・東急歌舞伎町タワー前で、ゲリラライブ「BLUEGE RANGE KICK OFF 26 Supported by DAZN」を開催した。歌舞伎町タワー前の特設会場には3000人がつめかけた。

ライブでは、「2006 FIFAワールドカップ」NHK中継テーマソングとして日本中を熱狂させた「チャンピオーネ」、昨年リバイバルヒットを記録した「イケナイ太陽」など全5曲を歌唱。また、DAZNサッカーアンセムソングとして話題の新曲「1000％」はこの日初披露となった。

HIROKIは新曲について「20年前にも『チャンピオーネ』というサッカーに関する曲も作らせて頂きました。また、サッカーをテーマにした曲を歌えることを幸せに思います」と感謝を示し、「我々に出来ることは信じることだけしかない。『1000％』の思いを込めて、日本代表に届いて欲しいです。最高峰の舞台を皆で楽しんでいただけたらと思うので、一緒に盛り上がって行きましょう」と呼びかけた。

この日は日本中のサッカー応援ムードをド派手に盛り上げるべく、「BLUEGE RANGE」として登場。ライブ終了後には、サッカー好き芸人のウエストランド井口浩之（43）も登場し、W杯トークで会場を盛り上げた。