わんこと男の子が仲良くおままごと！微笑ましい光景ですが、あることに気が付いたママは…！？想定外なわんこの企みが爆笑を呼び、投稿には「バレたか！」「可愛いぃぃ」「ガン見(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『小さな男の子と犬が一緒に遊んでいる』と思ったら…？想定外だった『まさかの企み』】

男の子とわんこが一緒におままごと♪

TikTokアカウント「lleeaa_0327」に投稿されたのは、オーストラリアンシェパードの「レア」ちゃんと、投稿者さんご夫婦の息子さんとの日常の一コマ。

日ごろから面倒見の良いレアちゃんは、この日も息子さんと一緒におままごと！ぴったりそばで見守りながら、ちゃんと息子さんのお相手もするという、シッターさながらの働きっぷりだったとか。

ママが『一緒に遊んでくれてるの？』と聞くと、「もちろん！」と満面の笑みでお応え。優しくて頼もしいシッターさんがいてママも安心です。

わんこの「ある企み」とは…！？

おもちゃで遊ぶ息子さんに顔を寄せるレアちゃん、『お店屋さん』という設定を忠実に守っている模様。おもちゃのボタンを触る息子さんの手元までしっかり見つめ続けていたそう。完全に役になり切っている姿には感動すら覚えます。

レアちゃんのお姉さんっぷりを微笑ましく見ていたママですが、ふとあることに気が付きます。思わず『ん？？』と声が漏れてしまった衝撃の事実。それは遊びに付き合っていたわけではなく、息子さんの持つパンを狙っていたこと…！

可愛すぎる企みに爆笑♡

すると「気づかれた！」と悟ったレアちゃんは、開き直ったのかパンに向かって一直線！食べさせてはいけないことを分かっている息子さんが体をのけぞらせて事なきを得ましたが、まさに危機一髪…！

これにはママも笑わずにはいられません。振り返ればママを見つめるレアちゃんのお顔は、何かを企んでいるような笑顔に見えなくもなかったとか…。レアちゃんの『まさかの企み』は、多くの人に優しい笑みを届けることとなりました。

この投稿には「可愛いぃぃ」「まさかのオヤツ奪うタイミング待ち(笑)」「ガン見ｗｗ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lleeaa_0327」には、レアちゃんとご家族のあたたかな日々が紹介されています。癒されたい方はぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lleeaa_0327」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております