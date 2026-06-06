初めてのお散歩にビビりすぎて、「予想外の行動と表情」を見せてくれたワンコが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で7万4000回再生を突破し、「可愛すぎる！」「本当に愛おしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：ビビりな赤ちゃん犬の初散歩→地面に降ろそうとすると…怯えすぎて見せた『まさかの行動と表情』】

ビビりすぎて、すぐさま避難！

TikTokアカウント「user4532155335742」に投稿されたのは、初めてのお散歩にくり出したスムースコートチワワの男の子「ロイ」くんのお姿。ロイくんは生後5ヶ月の子犬なんだそう。

初めて地面を歩くことが怖くなってしまったのか、飼い主さんの靴の上によじ登ってしまったロイくん。地面に降ろしたと思ったら、すぐに靴の上に避難していたんだとか。

飼い主さんの足にピタッ

ロイくんは飼い主さんの足にピタッとしがみついて、不安いっぱいの表情でこちらを見つめています。今にも泣き出してしまいそうな、うるうるの大きなおめめにときめきが止まらなくなります。

飼い主さん曰く、ロイくんは「ビビり」なんだそう。まだまだ子犬のロイくんなので、ゆっくりお散歩に慣れていこうね、と優しく見守ることに。

家ではお茶目な一面も

初めてのお散歩ではビビってしまったロイくんですが、家の中では変顔をたくさん見せてくれるお茶目な一面も。よく白目を向いて寝ているそうで、たくさん飼い主さんを笑わせてくれるようです。

お散歩デビューで、怖がりな一面が全開になってしまったロイくん。これからどんどん成長していく中で、どんな素敵な姿を見せてくれるのか楽しみでたまりません。

投稿には「可愛すぎる！」「本当に愛おしい」「小さい命まもりたい…」「ズボン履いてるのもキュルキュルのおめめも大好き」「赤ちゃんすぎる」「大切にしないとね」といったコメントが寄せられています。

ロイくんの愛らしさたっぷりの日常は、TikTokアカウント「user4532155335742」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user4532155335742」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。