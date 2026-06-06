特集は村上市出身スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手です。ことし2月のミラノ・コルティナオリンピックで大けがをしながらも7位入賞を果たしました。



ことし4月には兄弟3人でイベントに参加した平野選手。その復帰劇を追ったドキュメンタリーが上映され、知られざる舞台裏を語りました。



ことし2月……4度目の冬のオリンピックの舞台に立った、村上市出身の平野歩夢選手27歳。





◆奇跡の復帰劇

2か所の骨折など大けがを抱えた中で7位入賞を果たし多くの人の心を揺さぶりました。＜平野歩夢選手＞「無事生きて帰ってこられてよかった。思い切って生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちはもって滑りました」

ことし4月、兄・英樹さん、弟・海祝選手と共に兄弟そろってトークイベントに参加した歩夢選手。



この日は大けがをしてからオリンピックに挑むまでのドキュメンタリーが上映され、闘いの舞台裏が明かされました。



平野歩夢公式ドキュメンタリー「AYUMU」。この日上映された特別編＃2は2月の大舞台を前に負った大けがの瞬間、現地では何が起こっていたのか、そして、そこからの奇跡の復帰劇の裏側がまとめられています。



この日歩夢選手に直接お話を伺うことができました。



自身のドキュメンタリーが上映され改めて感じていたこととは……



＜平野歩夢選手＞

「なかなかスノーボードの内側のことだったり自分のことって いうのは人に話す機会っていうのはないので、すごい詰まったドキュメンタリーっていうのを自分自身もこれまでオリンピックのこの濃い時間を作り上げられたっていうのは自分自身の中でも今後、先に残るものだと思うので……。それできょうこうやって人が来てくれて、少しでも共感するものだったり通じるものみたいなものがそのスノーボードをやってない人たちの気持ちにも刺さればいいなというか、伝わればいいなっていう……。自分のドキュメンタリーなんてちょっと見ていてそわそわするんですけど大勢の人たちがこうやって受け付けてくれてすごいそれはうれしいことだなって素直に思いますね」

◆平野三兄弟

この日は兄・英樹さん、弟・海祝選手も登壇。幼いころから地元村上を拠点にスケートボードやスノーボードの練習に取り組んできた3兄弟。



共に過ごしてきた時間が長く今でも仲のいい兄弟ですが、今回の大けがからオリンピック本番までは兄と弟が歩夢選手に連絡することはなかったといいます。



＜弟・海祝選手＞

「本当考えても考えきれないほどいろんな感情が多分本人はいっぱいいっぱいなことも自分は分かっていたから。そこで自分たちがごちゃごちゃ言うことも変にストレスになるかなと思ってそっとしておいたような感じでもありました」



＜兄・英樹さん＞

「歩夢の今のけがの状況とオリンピックの短いスパンでやっぱりすごい多分考えていることの深さとかって人が関与できるようなところをとうに越しているような部分って結構あったと思うんで。そういった意味では自分が一言かけるっていうよりはもう今集中してもらって現地で会うような形がいいのかなっていうふうに僕は思っていたんです」



現地で家族そろって滑りを見守った中で兄・英樹さんは歩夢選手のオリンピックを終えた後の表情に安堵したといいます。



＜兄・英樹さん＞

「勝たなきゃいけないって立場で臨んだと思うんですけど、結果はついてこなかったですけど、でもその時の終わった表情っていうのは今までで本当に一番いい顔してたのかなっていう風に思っていてそれを見た時に一番 安心したっていうか」



歩夢選手にとって今回のオリンピックは家族の“言葉なき支え”が大きな力となっていました。



＜平野歩夢選手＞

「乗り越えなきゃないものがすごい強かったので見ている人はいろいろ心配だったと思うんですけど、でも攻めなきゃいけないような舞台に立ってたので何かひたすら願えるものだったり感謝できるものだったり……。みんなが思い一つになって繋がれてたのかなっていうのはやっぱり今日も改めて思いましたね。無事終われて生きて戻ってこれて、その先にやっぱり家族との時間とか笑顔とかそういう瞬間っていうものが生まれたのかなとは思うので」

◆一番の思い出は

大人になった兄弟3人がそろった今回のイベント



観覧に訪れた人から子どもの頃の1番の思い出を聞かれると……



＜弟・海祝選手＞

「一番思い出に残ってるのは昔のスケートパーク……一緒にスケートボードを結構一緒にやったのが自分の中で結構思い出で……家族とみんなで努力し合ってやってきたのが一番辛かったけど逆に今こうやってみたらいい思い出だったなっていう のは思います」



村上のスケートパークに通ってひたすら滑り続けた3人の兄弟



＜兄・英樹さん＞

「歩夢がオリンピックを目指そうかなってスケボーになった時にちょうどこの3人が合致してスケートボードをやってたんですね。その時はそれこそ古いパークの もうさびれたパークで練習施設がそこしかなかったんで、3人で毎日オリンピックを想定した大会をやってたんですよ。毎日もう誰が1位かっていうのを毎日決めるっていうのをやっていてそれはめちゃくちゃ楽しかったです」



＜平野歩夢選手＞

「全く同じことを考えてました。その時にオリンピックとかも超えて宇宙一決定戦やろうぜとかそれぐらいの毎日が3人の中であって」

◆故郷・村上への思い

兄弟で切磋琢磨し多くの思い出が残る生まれ故郷の村上。改めて地元への思いを伺うと……



＜平野歩夢選手＞

「最初スノーボードを始めたときもそうですし、このオリンピック出るまでだったりとか自分が世間に知られる前からやっぱりそこで育ってきた。それはかけがえのない場所となって今もそこで練習だったり、県外から子どもたちスケートボードをオリンピック目指している子たちが集まってたりとか自分が生まれ育った場所でそういうふうに今広がって子どもたちが夢を持って切磋琢磨やっているのは純粋にうれしいことですし、自分も生まれ育った場所でその時間を過ごしてなかったら、多分今はなかったんだろうなっていうことがほんと全てなのかなって……やっぱり大人になって改めて感じる部分もありますし。それを踏まえてここにずっといたいなっていう気持ちも今もあるので一番落ち着く場所というか家族だったり兄弟とも落ち着いて時間を過ごせる場所に今もなっている」



村上を拠点に練習に励み15歳で挑んだ初の夢舞台。



その4年後の平昌オリンピック。



さらなる進化を遂げて……東京五輪そして冬のオリンピックだけではなく、2021年東京オリンピック。



わずか半年後……2022年北京オリンピック。



直前に大けがを負いながら挑んだ2026年のミラノ・コルティナオリンピック。



不屈の精神でその舞台に立った平野歩夢選手27歳。

◆今後は

今後への思いは……



＜平野歩夢選手＞

「なかなか終わってからまだ自分の本当の内側と向き合える時間というのを真剣に考えて整理がついていない状態で（五輪に）挑戦するのも残り限られている時間だと思いますし、そこを今までみたいに目指すのもありかなとも思いますし、またそうじゃない新しい自分のチャレンジっていうものを見つけて新しい時間と自分が共に成長できることを探すのも……自分的にも切り替えがあっても面白いのかなとも思いますし。一番はこう自分が成長して強くなっていけるような道のりをまた自分の中で突き進んでいければなっていうのはざっくりですけど思っています」



※2026年6月3日放送「夕方ワイド新潟一番」県内ニュースより