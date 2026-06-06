◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 福岡２―１（２戦合計３―２）千葉（６日・フクアリ）

チーム最年長・ＦＷ米倉恒貴が個人の数字にこだわってやってきた半年間を振り返った。「選手として悔しい半年だった」。昨季Ｊ１昇格を達成し、「もう、ほぼほぼ」引退を決断するつもりだったが、契約延長オファーが届き現役続行を選択。これまではＪ１昇格のために個人の成績は度外視してきたが、百年構想リーグは成長を求め、個人として数字にこだわってやってきた。半年間は「もうどんな状況でも全力でやるスタンスでやってきた。自分の役割を全うしようと思って臨んだ」

サイドバックから２トップの一角までユーティリティーにこなせる３８歳。練習ではチーム内でケガ人が多く、ゲーム形式の練習すらままならない中、当たり前のようにサイドバック、サイドハーフ、トップ下とどのポジションも受け入れ続けた。ただ、目標としていた得点とアシストが公式戦で記録できなかったことに「もうそれのために１本でも２本でも出た時のために常に準備してきた。そのチャンスがなかなか得られなかったのも実力」と己に厳しかった。

夏からの新シーズンに向けては「全力でやることしかできない」と力をこめ、「死にもの狂いで上がったＪ１の舞台で簡単に落ちてしまったら意味がない。必ず何かスイッチ入れて、いいチームになって絶対勝たなくては。勝てるチームになっていけるように自分としてはやらなくてはいけない」と自らを奮い立たせた。（綾部 健真）