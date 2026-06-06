格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １４」（６日、ゼビオアリーナ仙台）で、大相撲の元幕内貴源治こと貴賢神（２９）が元ＤＥＥＰメガトン級暫定王者の酒井リョウに６６秒でＴＫＯ勝ちした。

「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）で開幕するヘビー級トーナメント出場の選考も兼ねた試合だったが、前日計量で貴賢神が規定を１．２キロ超える１２１．２キロでクリアできず。試合は１２１．２キロのキャッチウェイトで行われた。

序盤、パンチとローキックを放ちながら前に出てくる酒井に対し、貴賢神はカウンターで応戦だ。すると右のパンチが酒井の顔面をとらえ、ヒザから崩れ落ちさせることに成功。さらに上からパウンドの雨を降らせて動きを止め、レフェリーストップで勝利した。

試合後、貴賢神は「酒井選手、契約体重を守れなくて申し訳ございませんでした。通常のルールで受けてくださりありがとうございました」と計量ミスを謝罪する。その上で「これからもヘビー級を盛り上げられるように頑張るので応援よろしくお願いします」。

この結果に、ＡＢＥＭＡ ＰＰＶで視聴できる配信で解説を務めた高阪剛は「試合を重ねるごとに勝つ道筋が見えてきているようにうつりました」と話した。