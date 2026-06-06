サッカーのベルギー1部シントトロイデンがクラブスポンサーのマルハン東日本カンパニーと共に特別協賛した少年サッカー大会「マルハン×シントトロイデンVVカップ」が6日、千葉県の八千代総合グラウンドで行われた。ドイツ1部フライブルク移籍が決まっているMF山本理仁やクラブのアンバサダーを務める元日本代表FW岡崎慎司さん、女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍した宮間あやさん、岩渕真奈さんらも参加。会場を盛り上げた。

シントトロイデンの立石敬之CEOはオフの恒例行事となっている同大会に関し「私たちは欧州のチームなので日本で子供たちとあまり接点がない。凄く好評で4回目。いろんなところでやっていきたい。この中からシントトロイデンに入ってくる選手がいつか出てくれたら」と期待した。

11日開幕のW杯北中米大会にはチームからDF谷口彰悟とFW後藤啓介が出場。過去に在籍した選手を含めると、MF遠藤航にDF冨安健洋、MF鎌田大地にMF中村敬斗、GK鈴木彩艶と7選手を送り出している。「楽しみです。彼らが大会中にケガしないように願いながら、一ファンとして見ています」と開幕を心待ちにしている様子。

アンデルレヒトから期限付きで加入し、リーグ戦38試合11得点の活躍でW杯代表の座をつかみ取った後藤に関しては「このW杯に行けるとは僕らも思っていなかった。もし日本代表が上位に行くとしたら、大会中に新しいスターが出ないと。ポテンシャルに懸けた代表に彼がどのぐらい貢献できるか見てみたい」と期待した。