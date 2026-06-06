ものまねタレントのコロッケ（66）が6日、大阪・新歌舞伎座で芸能生活45周年記念「歌舞笑SPECIAL」を開幕させた。

「ふざけ続けて45年」と銘打ったステージは坂本冬休み（54）や“ヨン様”のものまねでも人気のビューティーこくぶ（52）、実力派コンビ「ノブ＆フッキー」らと約3時間、全員で100曲以上の“持ちネタ”を披露し会場は爆笑の連続だった。

コロッケはおなじみ岩崎宏美（67）、ちあきなおみ（78）や代名詞ともなった“五木ロボットひろし”で会場をわかせ、最後は「最近、ご一緒する機会が増えたから。でも松平さんにはナイショね」と、松平健（72）の専売特許「マツケンサンバ」でしめくくるなどやりたい放題。

それでもデビュー当時に得意としたブルー・スリーの「アチョー」を熱いやかんを触りながら披露する「怒りのやかん」を初心に戻って披露するなど45年を振り返った。

そんな中、本人との対面シーンも振り返ったコロッケ。「野口五郎さんには会わないようにしてたのに廊下で会っちゃって。言われたのが“恨みでもあるのか？”って…」。ある年の紅白歌合戦では「コブクロの応援で行ったんですよ。NHKから“やってくれ”って言われたから森進一さんのマネで“コブクロさんよ、コブクロさん〜”ってやったら会場がシーーーーン。行かなきゃよかった」などと明かして爆笑させた。公演は21日まで。