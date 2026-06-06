■全国の7日（日）の天気

梅雨前線上の低気圧が、西日本の太平洋側を東へ進む見込みです。沖縄や西日本を中心に雨が降り、午後は、東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。西日本の太平洋側では、発達した雨雲がかかって非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。

7日夕方までの24時間予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、奄美で200ミリ、沖縄で100ミリとなっています。鹿児島県（奄美地方除く）では、未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

土砂災害に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれもありますので、6日夜は川や崖から離れた2階以上の部屋で休むなど、対策をしてください。

最高気温は、西・東日本や東北の日本海側で25℃前後の所が多く、西日本では6日より低くなるでしょう。北海道は20℃以下の所が多く、ヒンヤリしそうです。

【予想最低気温】（前日差）

札幌12℃ （＋1 平年並み）

仙台15℃ （＋3 平年並み）

新潟17℃ （＋2 平年並み）

東京都心17℃（＋1 平年並み）

名古屋20℃ （＋2 6月中旬）

大阪22℃ （＋2 6月下旬）

広島21℃ （−1 6月下旬）

高知20℃ （±0 6月中旬）

福岡21℃ （＋3 6月下旬）

鹿児島23℃ （＋2 6月下旬）

那覇26℃ （±0 6月下旬）

【予想最高気温】（前日差）

札幌18℃ （＋4 5月中旬）

仙台20℃ （＋3 5月中旬）

新潟25℃ （−1 6月中旬）

東京都心25℃（±0 5月下旬）

名古屋25℃ （±0 5月中旬）

大阪25℃ （−3 5月中旬）

広島24℃ （−5 5月中旬）

高知24℃ （±0 5月上旬）

福岡26℃ （−3 平年並み）

鹿児島29℃ （＋1 6月下旬）

那覇29℃ （−1 平年並み）

■全国の週間予報

8日は全国的に雨が降るでしょう。9日も北日本では雨が降り、風も強まって荒れた天気になりそうです。

また、西日本の太平洋側も雨が降る見込みです。10日以降は晴れ間の出る所がありますが、沖縄では雨の降る日が続くでしょう。

気温は西日本や東日本を中心に25℃以上の日が多く、ムシムシしそうです。北海道は、10日頃にかけて気温の低い状態が続くでしょう。