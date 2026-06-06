【あすの天気】沖縄や西日本を中心に雨 午後は東日本も
■全国の7日（日）の天気
梅雨前線上の低気圧が、西日本の太平洋側を東へ進む見込みです。沖縄や西日本を中心に雨が降り、午後は、東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。西日本の太平洋側では、発達した雨雲がかかって非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。
7日夕方までの24時間予想雨量は、四国で300ミリ、九州南部で250ミリ、奄美で200ミリ、沖縄で100ミリとなっています。鹿児島県（奄美地方除く）では、未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。
土砂災害に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれもありますので、6日夜は川や崖から離れた2階以上の部屋で休むなど、対策をしてください。
最高気温は、西・東日本や東北の日本海側で25℃前後の所が多く、西日本では6日より低くなるでしょう。北海道は20℃以下の所が多く、ヒンヤリしそうです。
【予想最低気温】（前日差）
札幌12℃ （＋1 平年並み）
仙台15℃ （＋3 平年並み）
新潟17℃ （＋2 平年並み）
東京都心17℃（＋1 平年並み）
名古屋20℃ （＋2 6月中旬）
大阪22℃ （＋2 6月下旬）
広島21℃ （−1 6月下旬）
高知20℃ （±0 6月中旬）
福岡21℃ （＋3 6月下旬）
鹿児島23℃ （＋2 6月下旬）
那覇26℃ （±0 6月下旬）
【予想最高気温】（前日差）
札幌18℃ （＋4 5月中旬）
仙台20℃ （＋3 5月中旬）
新潟25℃ （−1 6月中旬）
東京都心25℃（±0 5月下旬）
名古屋25℃ （±0 5月中旬）
大阪25℃ （−3 5月中旬）
広島24℃ （−5 5月中旬）
高知24℃ （±0 5月上旬）
福岡26℃ （−3 平年並み）
鹿児島29℃ （＋1 6月下旬）
那覇29℃ （−1 平年並み）
■全国の週間予報
8日は全国的に雨が降るでしょう。9日も北日本では雨が降り、風も強まって荒れた天気になりそうです。
また、西日本の太平洋側も雨が降る見込みです。10日以降は晴れ間の出る所がありますが、沖縄では雨の降る日が続くでしょう。気温は西日本や東日本を中心に25℃以上の日が多く、ムシムシしそうです。北海道は、10日頃にかけて気温の低い状態が続くでしょう。