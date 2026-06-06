元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が6日、インスタグラムを更新。娘の1歳の誕生日をお祝いした様子を公開した。

ピンクのハート形風船や「Happy birthday」と書かれたリボン型風船などで飾り付けされた誕生日パーティーの写真を投稿。「先月娘の1歳のお誕生日でした。家族みんなでお祝い。生まれてからのこの1年間の成長が凄すぎて毎日驚かされっぱなしです」と娘の成長に感動を示した。

森咲は「芯があって、愛嬌があって、強くて明るい女の子に育ってます」と娘の性格について明かし、「大きな病気や怪我もなくすくすくと健康に成長してくれて本当にありがとう。大好きだよ」と愛情を込めてつづった。

誕生日の食事については「お祝い離乳食は、お寿司風とハンバーグとミルクスープ、そしてスマッシュケーキを作ってみたよ」と手作り料理を紹介。一方で「息子がスマッシュケーキをつまみ食いしてたな」とほほえましいエピソードも披露し、「息子の1歳のお誕生日の時より、ずっとお上品に食べる娘でした。2人の個性の違いを見るのも面白い」と兄妹の違いについても言及した。

そして「これからどんな事が好きになって 、どんなことに興味を持って、どんな子に育っていくのか楽しみです」と思いをつづり、結んだ。

この投稿に「娘ちゃんおめでとう」「娘ちゃんはママそっくりな素敵な美人さんになるんでしょうね」「無事に元気にすくすく育ってくれて嬉しいですね」などのコメントが寄せられている。