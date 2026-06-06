「お別れですね」FC東京の10番が涙のメッセージ。愛情たっぷりのブーイングに頬を緩める「またいつか戻ってきたい」

「お別れですね」FC東京の10番が涙のメッセージ。愛情たっぷりのブーイングに頬を緩める「またいつか戻ってきたい」