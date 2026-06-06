FC東京を退団する東（中央）。ラストマッチは悔しい敗戦。「サッカーはそんなに甘くない」と実感したようだ。（C）SOCCER DIGEST

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　J１百年構想リーグをもって、FC東京を退団する東慶悟が、６月６日にMUFG国立で行なわれたプレーオフラウンド第２戦・セレッソ大阪戦後のセレモニーで挨拶した。

「お別れですね」

　そう切り出した背番号10は「本当に、この大好きなチームで14年間プレーできたことは、自分にとってすごく誇りです」と続ける。

「でも、最後に勝てないかって思う自分が、なんか持ってないなーって、ちょっと思いつつ、サッカーはそんなに甘くないなっていうのをまた、さらに実感しました」

　試合は１−３で敗戦。ベンチスタートだった東は、77分に途中出場。最後まで力の限りを尽くした。

「ずっと２週間ぐらい、泣くのを我慢してたんですけど、今日の試合前に泣いちゃって、ちょっと選手に硬さを生んでしまったのかなと思うと、ちょっと申し訳ない気持ちです」

　スタンドからはすかさずブーイング。愛のあるブーイングに、東も頬を緩める。
 
「でも、本当にこのチームが大好きだし、またいつか戻ってきたいなと思います」

　再会を誓う。小さな涙がこぼれる。「本当に14年間、ありがとうございました」と感謝の言葉を口にした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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