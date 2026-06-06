格闘技大会「BreakingDown」で、実業家・堀江貴文氏（53）と実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の対決が決まりそうになるなか、まさかの人物が名乗りをあげた。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせていた。この発言を受けて、ひろゆき氏はX（旧ツイッター）で「堀江さんって、ベタ足の立ちまわりしか出来ないのに、なんで勝てる気で居るんだろう。。。?」と挑発していた。

2人のやり取りを受けて、同大会COOの溝口勇児氏が「試合決定してもいいですか」と“打診”していたが「2020年に堀江に店を潰された尾道の餃子屋です。事件の影響で妻と離婚しました。格闘技経験はありませんが鍛え続けており、あの日からずっと堀江の顔を思い浮かべて家でサンドバッグ殴り続けてます。去年リハックで堀江からデマを流されお互い遺恨があります。俺に試合させてください」とまさかの人物が名乗りをあげた。

この思いをくみ取り、溝口氏が「堀江さん、できますか」と提案したところ、堀江氏は「ええと、この人めちゃくちゃ面倒な人なので永遠に絡みたくないです苦笑。私、何の恨みもないんで」と拒否していた。