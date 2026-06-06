中村江里子アナ「気づいたら息子と踊っていた」NY街中動画公開「映画のワンシーンみたい」「理想の親子」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】フリーアナウンサーの中村江里子が6月5日、自身のInstagramを更新。ニューヨークに暮らす長男と踊る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「映画のワンシーンみたい」NY街中で息子とダンス
中村アナは「息子に会いに行ってきました」と、ニューヨークで大学生活を送る息子の元へ訪問したことを報告し、動画や写真を複数枚投稿。同地で息子の友人などを交えて食事をした後に「お店を出たら…気づいたら息子と踊っていた」とつづり、路上で息子と軽やかに手を取り合って踊る様子を公開している。
また、息子とスーパーマーケットで買い物をする様子や、夫のシャルル・エドゥアール・バルト氏の2ショットなども公開しており、息子と将来の話もしたと報告。息子から「兄弟3人で何か一緒に仕事が出来たらと思っているんだ」と言われ夫と2人で感激したことなども綴っている。
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「理想の親子」「将来が楽しみですね」「喜びが溢れてる」「家族仲良しで素敵」などの声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「映画のワンシーンみたい」NY街中で息子とダンス
◆中村江里子アナ、息子とダンスする様子公開
中村アナは「息子に会いに行ってきました」と、ニューヨークで大学生活を送る息子の元へ訪問したことを報告し、動画や写真を複数枚投稿。同地で息子の友人などを交えて食事をした後に「お店を出たら…気づいたら息子と踊っていた」とつづり、路上で息子と軽やかに手を取り合って踊る様子を公開している。
◆中村江里子アナの投稿に反響
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「理想の親子」「将来が楽しみですね」「喜びが溢れてる」「家族仲良しで素敵」などの声が上がっている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】