■第102回 日本選手権水泳競技大会 3日目（6日、東京アクアティクスセンター）

9月19日開幕 アジア大会（愛知・名古屋）32年ぶりの日本開催

男子200m平泳ぎ決勝で、前回大会“3冠”の高校3年生、大橋信（17、枚方SS/四條畷学園高）が2分07秒31で優勝し、大会連覇を達成した。

今大会は9月に行われる32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）代表に内定している選手が多く出場。大橋は午前中に行われた予選を、2分10秒69の全体2位で通過した。

午後5時過ぎから行われた決勝で大橋は100mの時点で2位だったが、ここから大きくスピードを上げると、150mで他の選手たちを大きく引き離し、ラスト50mでもトップをキープ。2位の選手に2秒以上の差をつけて圧勝した。

今年3月に行われた日本選手権では同種目を2分06秒59で泳ぎ、ジュニアの世界記録を更新。100ｍでは日本新記録（58秒67）を出し、50ｍでも優勝するなど初の3冠に輝いた大橋。本大会では50m、100ｍともに2位となったが、200mでは1位に輝いた。

【男子200ｍ平泳ぎ決勝 結果】

1位 大橋信 2分07秒31

2位 花車優 2分09秒71

3位 木村瞬弥 2分10秒29

