狩野なでしこJは開始25秒弾の鮮烈幕開け!! 清家&藤野2発、谷川はスーパーミドル決めて南アフリカを5-0撃破
[6.6 国際親善試合 日本 5-0 南アフリカ ハナサカ]
日本女子代表(なでしこジャパン)は6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5-0で勝利した。狩野倫久監督が正式就任して最初の一戦は開始25秒に先制点が生まれ、ゴールラッシュで白星発進を飾った。
狩野監督は4-2-3-1の布陣を採用した。キャプテンマークを巻くGK山下杏也加を最後尾に4バックは右からDF清水梨紗、DF古賀塔子、DF南萌華、DF北川ひかる。MF長野風花とMF長谷川唯の2ボランチでトップ下にMF藤野あおばが入り、右シャドーにMF清家貴子、左シャドーに宮澤ひなたで頂点にはFW谷川萌々子が入った。
日本はキックオフの流れから敵陣に入ると清水がゴール前に走り込む長谷川へアーリークロス。長谷川は合わせきれなかったが、流れてきたボールを清家が押し込んで先制点を奪った。その後も最終ラインの背後を突く動きでゴールに迫り、追加点を狙っていく。そうして迎えた前半19分、長野が敵陣ペナルティアーク手前でボールを奪取すると、清家がペナルティエリア右深くの角度のないところからゴールネットを揺らして2-0とした。
対する南アフリカは前半22分、MFガブリエラ・サルガドがペナルティエリア左からボレーシュート。強烈なシュートが枠を捉えたがGK山下がセーブした。
すると前半29分、谷川が左からのスローインを受けてターンしてミドルレンジから強烈ミドル。ゴール右上に突き刺すスーパーゴール。同37分には右サイドの華麗なパスワークから清水が抜け出したが、シュートはミートしきれずゴール手前でクリアされた。
3点リードで折り返した後半からは清家に代わってFW松窪真心が出場。後半4分、長谷川が谷川に渡すと松窪の動きでフリーになった藤野がボールを受けて冷静にゴールに流し込み、4点差とした。
なおも日本は松窪のクロスに谷川が左足ボレーで合わせるなどゴールに迫っていき、後半15分に藤野が松窪とのワンツーで中に切り込んで5点目をゲット。そのまま藤野と谷川が下がってMF千葉玲海菜とFW田中美南が送り込まれた。
後半29分、長谷川、 南、宮澤との交代でMF林穂之香、初招集DF竹重杏歌理、MF籾木結花がピッチへ。同41分には北川と長野に代わって初招集のMF伊東珠梨とDF熊谷紗希が入った。同アディショナルタイムには竹重のロングフィードを収めた松窪がループシュートでゴールに迫ったが枠の左に外れた。
試合はそのままタイムアップを迎え、日本が5-0で勝利した。
日本女子代表(なでしこジャパン)は6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5-0で勝利した。狩野倫久監督が正式就任して最初の一戦は開始25秒に先制点が生まれ、ゴールラッシュで白星発進を飾った。
狩野監督は4-2-3-1の布陣を採用した。キャプテンマークを巻くGK山下杏也加を最後尾に4バックは右からDF清水梨紗、DF古賀塔子、DF南萌華、DF北川ひかる。MF長野風花とMF長谷川唯の2ボランチでトップ下にMF藤野あおばが入り、右シャドーにMF清家貴子、左シャドーに宮澤ひなたで頂点にはFW谷川萌々子が入った。
対する南アフリカは前半22分、MFガブリエラ・サルガドがペナルティエリア左からボレーシュート。強烈なシュートが枠を捉えたがGK山下がセーブした。
すると前半29分、谷川が左からのスローインを受けてターンしてミドルレンジから強烈ミドル。ゴール右上に突き刺すスーパーゴール。同37分には右サイドの華麗なパスワークから清水が抜け出したが、シュートはミートしきれずゴール手前でクリアされた。
3点リードで折り返した後半からは清家に代わってFW松窪真心が出場。後半4分、長谷川が谷川に渡すと松窪の動きでフリーになった藤野がボールを受けて冷静にゴールに流し込み、4点差とした。
なおも日本は松窪のクロスに谷川が左足ボレーで合わせるなどゴールに迫っていき、後半15分に藤野が松窪とのワンツーで中に切り込んで5点目をゲット。そのまま藤野と谷川が下がってMF千葉玲海菜とFW田中美南が送り込まれた。
後半29分、長谷川、 南、宮澤との交代でMF林穂之香、初招集DF竹重杏歌理、MF籾木結花がピッチへ。同41分には北川と長野に代わって初招集のMF伊東珠梨とDF熊谷紗希が入った。同アディショナルタイムには竹重のロングフィードを収めた松窪がループシュートでゴールに迫ったが枠の左に外れた。
試合はそのままタイムアップを迎え、日本が5-0で勝利した。