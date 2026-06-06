あす6月7日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。

timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。今回は「学生とファミリアSP」と題し、令和の高校生たちのリアルな日常を徹底調査！さらに、歌を通じて世代をつなぐ新企画もスタートする。

今回timeleszがファミリアになるのは、「令和の高校生」。いつの時代も流行の最前線を走る高校生たちから、最新の学校事情を学ぶ「ファミリア式 爆速ラーニング」を開催。対決ゲストには小学生編に引き続き柳原可奈子が参戦する。

「令和の最新ノート」「教科書を開いたまま固定できるクリップ」「勉強に集中できる機能が付いた置き時計」など、令和ならではの最新文房具が続々登場。さらに、「卒業式にもらう第二ボタン」など、学校あるあるの変化もクイズ形式で学ぶ。「あのゲーム」が授業で活用されている実態や、全国大会で優勝した驚きの部活も紹介！

スタジオには現役の高校生が登場、その中には、以前番組の企画で出会った高校生が！猪俣周杜、赤面の理由とは!? 学生時代のtimeleszメンバーについて学ぶ「タイムレスラーニング」も。果たしてtimeleszは、令和の高校生たちの心を掴むことができるのか!?

そして、歌を愛する人たちとtimeleszがタッグを組み、世代を超えて愛される名曲をパフォーマンスする新企画「timeleszウタリア 〜歌でファミリア〜」がスタート！

記念すべき第1回は、メンバーきっての熱血男・原嘉孝が挑戦。ゲストのかなで（3時のヒロイン）、そして上智大学のインカレゴスペルサークル「SAfro FAmily」とともに、MONGOL800の名曲「小さな恋のうた」をゴスペルアレンジで披露する。歌番組で数々のアーティストとコラボ経験のある名門サークルとのコラボに、原も本気モード。果たして、世代を超えたファミリアたちが作り上げる「小さな恋のうた」はどんな仕上がりになるのか？

番組後半では、開催が迫るFIFAワールドカップ2026を前に「爆速ラーニング ワールドカップ編」も開講。サッカー日本代表の注目選手たちの意外な素顔や知られざるエピソードをクイズ形式で学んでいく。

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@timelesz.familia