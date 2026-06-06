明日6月7日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、略して「グップラ」中にお届けする2時間SP！

名物企画「グリル厄介」には竹内涼真が参戦。世界遺産富士山の麓、富士五湖を侵略する外来種を捕獲できるか!? さらに、「100人食堂」に元プロ卓球選手・石川佳純が初参加。得意の料理と卓球で、過疎化が進む町にかつての元気と笑顔を取り戻す！

◆「よっしゃー！」竹内涼真が念願の初「DASH」にテンション爆上がり

日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲し、おいしくいただく「グリル厄介」に竹内が参戦。「ずっとDASHに出たいと思ってた」と念願の初「DASH」に胸が躍る竹内。城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、加藤英明（静岡大学）と一緒に挑むのは、山梨県本栖湖に現れるという外来種、人呼んで「富士五湖の新たなる侵略者」。絶滅危惧種のヒメマスや、全国で減少が続くワカサギなど、本栖湖の生き物たちをすべて食い尽くす厄介者。被害が富士五湖全体に広がる前に、いざ捕獲開始！

撮れ高を気にする横山が「1本目に釣れたら確実に放送される！」と闘志を燃やすのを尻目に、竹内は「ちゃんと釣りやるの初めてかも」と平常心で竿を垂らしつつ、スターの強運でいきなりヒット！「来た来た！」「でかっ！」「やばっ！」果たして“侵略者”の正体とは!?

そして捕獲した“侵略者”をメイン食材にして、開放的な湖畔でバーベキュー。若き天才フレンチシェフが作るキューバサンドやブイヤベースに、グルメな竹内も「よっしゃー！」と雄たけび連発！次々と飛び出す竹内の料理知識に、シェフも脱帽。ゴキゲンな城島と加藤のダジャレ合戦も止まらず、湖畔バーベキューは大盛り上がり！

◆石川佳純が巨大な即興アイデア料理づくりに奮闘！丸太卓球でまさかの大苦戦

過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、地元自慢の食材で即興料理を振る舞う「100人食堂」に石川が参戦。城島、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）、郄地優吾（SixTONES）と一緒に兵庫県宍粟市千種町へ。

かつては6千人を超す人でにぎわった町も、現在は3分の1以下に減少。「人口減少で途絶えてしまった町の一大イベント『町民大運動会』を21年ぶりに復活させたい」という町民たちの願いをかなえるため、「DASH」メンバーが一念発起。みんなで手分けして町の学校を回り、生徒たちと触れ合いながら「100人食堂」と大運動会の開催を呼び掛ける。

その甲斐あってか、受付開始と同時に町民たちが自慢の食材を持って続々と来場。「100人食堂」で初めて扱うジビエや、地元の千種川でとれた川魚、宍粟市のブランド牛など食材がどんどん集まり、料理長・郄地は「どうしよう…！」とメニューを考えるのに頭をフル回転。料理好きの石川もエプロン姿でキッチンに立ち「人生史上最大にきんぴら作ってる！」と100人前の巨大即興アイデア料理づくりに大奮闘！一方、森本は縁のある人物との予期せぬ出会いに「マジっすか!?」と大感激！城島を“シゲルさん”と慕う男子高校生も現れ、歓喜の涙…!?

そして町民たちが待ちに待ったメインイベント、町民大運動会が21年ぶりに復活！千種町発祥、丸太をラケットに見立てて行う「丸太卓球」で石川と町民たちがガチ対決。五輪メダリストの石川が追い詰められる波乱の展開に。さらに、「町民対抗リレー」で55歳・城島が全力疾走！大接戦の結末は!? 最後は町民がひとつになる感動のフィナーレが…！

◆竹内涼真 コメント

・「ザ！鉄腕！DASH!!」の出演について

以前から出演したいと思っていた番組だったので、お話をいただいた時は「ついに来たか！」という気持ちでした。子どもの頃から『DASH村』をはじめ、皆さんが本気で汗を流しながら挑戦する『ザ！鉄腕！DASH!!』が大好きで、ずっと見ていました。

・「グリル厄介」に参加した感想

とても楽しかったです！以前、別の番組で外来種を捕獲する企画に参加したことがあったので、かなり過酷なロケを想像していたのですが、実際は水もきれいで景色も素晴らしく、とても爽やかなロケでした（笑）。富士山をバックに、すべてが良い流れで進み、とても気持ち良かったですし、ご飯も最高でした。

またぜひ参加したいです。『グリル厄介』はもちろんですが、『DASHバーガー』の時のような、自然薯を何時間もかけて掘るような企画も大好きなので、ぜひ呼んでいただきたいですね。自分に向いている気がしています。

・「DASH」メンバーについて

城島さんは、子どもの頃からテレビで見ていました。歌っている姿も、『ザ！鉄腕！DASH!!』で活躍される姿もずっと見てきましたし、今回も最後まで真っすぐ全力で取り組む姿が印象的でした。

横山さんはすごく気が合いそうだなと思いました。なかなか魚が釣れない時間も、何とか楽しもうとしている姿がとても素敵でした。今回のロケは本当に楽しかったので、ぜひ放送をご覧いただき、その空気感を感じてもらえたらうれしいです。

◆石川佳純 コメント

・「100人食堂」に参加した感想

本当に盛りだくさんの一日で、地域の皆さんとたくさん交流することができ、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。学校にもお邪魔しましたし、どの場面も印象深かったのですが、特に心に残っているのは運動会です。

丸太卓球やリレー、そして最後にみんなで踊ったダンスなど、あれほど大勢の方が一体となって盛り上がる光景はなかなか見られないと思います。その一体感をぜひ皆さんにも感じていただきたいです。中でも丸太卓球は特に楽しかったですね。

また、お料理も大きな見どころです。地域の皆さんが育てた素晴らしい食材を使い、自分が作った料理をおいしく食べていただけたことが本当にうれしかったです。普段から料理をしていて良かったなと思いました。

・「DASH」メンバーについて

DASHメンバーの皆さんとは今回が初共演だったのですが、最初から温かく迎えてくださり、とても楽しく参加することができました。一緒に料理を作らせていただくなど、自然と打ち解けられたのも皆さんのおかげです。

城島さんのことは、子どもの頃からテレビで拝見していた方なので、まさか『鉄腕DASH』でご一緒できる日が来るとは思っておらず、本当にうれしかったです。最後のリレーでも全力で走ってくださり、一緒のチームで参加できたことがとても良い思い出になりました。