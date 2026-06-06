ＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディションの第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ 新世界」の最終回が６日、都内で開催され、日本テレビ系で生放送。日韓同時デビューを果たす１２人組「ＫＯ１ＫＥＹＺ」がお披露目となった。イベント後、１２人は報道陣の前に登場し、意気込みを語った。

オーディションを終えたばかりの状況で「自分へのご褒美として買いたいもの、やりたいこと」を問われると、多くのメンバーが家族や友人と食事し「合格」を生報告したいと回答。オーディションでは合宿を行うなどで制限されることが多くあったためか、ＲＹＵＪＩは「ラーメンを食べないようにしていたので、３杯くらい食べたい」とおちゃめに語った。

歌やダンスが未経験のメンバーもおり、ＲＹＯＧＡは「未経験だった僕がアイドルとして生きていくと決めた覚悟を証明するように全力を尽くして頑張りたい」ときっぱり。半年前までは会社員として３年間働いていた最年長のＫＥＩＴＯは、「正直この半年後にこういう風に自分がデビューさせていただくとは想像もつかなかった。本当に感謝の気持ちしかないので、この気持ちを胸に今後世界で活躍するアイドルとしてもっともっと成長していきたい」と決意を新たにした。

１２人は秋に日韓同時デビューを果たす中、８月、９月に東京と兵庫で、１１月には韓国・ソウルでファンミーティングを開催することが決定。８月１４日には「２０２６ ＫＣＯＮ ＬＡ」へ出演するなど、早くもイベントがめじろ押しだ。

世界を見据える中で、ＳＨＩＮＨＡＥＮＧは「成長して東京ドームに行きたいです。東京ドームで会いましょう」と力強く宣言。ＲＹＵＪＩも「僕が一番得意なことが歌を歌うこと。自慢の歌声でＫＯ１ＫＥＹＺを世界に連れて行きたい」と意気込み、Ｋ．ＤＡＩＫＩは「日韓同時デビューをさせていただくということで、日本でも韓国でも通用するような実力を高め合って日々努力していきたい」と語った。