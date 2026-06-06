出演者全員金髪！気分も運気も上がる衝撃金百景!?6月7日（日）夜6時30分「ゴールドラッシュJAPAN」

MCもゲストも全員金髪！

“黄金VTR”盛りだくさんの新企画

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テレ東では、６月７日（日）夜６時３０分から「ゴールドラッシュJAPAN」を放送します。黄金VTRを一緒に見守る出演者は全員金髪！MCには番組タイトル「ゴールド」にちなみ20年以上金髪だというカズレーザー（メイプル超合金）、ゲストはデビュー当時はドレッドヘアーだったDJ KOO、高校時代の校則が厳しくその反動で金髪にしているという荒川（エルフ）を迎えます。

日本三大仏に数えられる「兵庫大佛」や三重の高さ33メートル「純金大観音」や大黄金展、世界トップクラスの日本の都市鉱山のほか日本全国知られざる黄金スポット「金百景」や金に魅了されその輝きに憑りつかれた金アツさんや黄金職人を紹介。さらになぜ今、金が高騰しているのかなど日本の最新金事情を金のスペシャリストに解説してもらいます！

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≪出演者コメント≫

■カズレーザー、DJ KOO

Q収録を終えていかがですか

DJ KOO（以下：KOO）：テンションあがりまくりです！

カズレーザー（以下：カズ）：金っていいですね！世界中の人が欲しがる理由がわかります。言葉とか感情を超えたすごい力がある…。

KOO：色々な金の表現や使い方があるんだけれどもそこに“ゴールド魂”が全部つまっているかんじがします。

カズ：みているだけでちょっとだけ大金持ちになった気持ちになります！

KOO：あと職人さんが手作りで魂込めて作っているものを持っているというだけでそれもすごくいいですよね。

カズ：江戸時代とかもっと前からずっと金の細工がちゃんと受け継がれているというのが面白いですね。

KOO：価値以上のパワーがあるんでしょうね。

Qこれが素晴らしい「金百景」だったなというところは

カズ：個人的には三重の純金の観音様は昔から行きたかったので見に行ってみたいです、ワクワクしましたね。

KOO：兵庫の大仏様は３体揃っているというのがインパクトありますよね！

カズ：直に見たら腰ぬかしそうですよね！もっと有名になってもいいですよね!?

KOO：石川県金沢の金のタクシーに乗ってそういう金を巡礼してみたい。

カズ：金運が上がりそうですよね、帰りに宝くじを買いたくなります。

KOO：番組を見ただけで運気が上がった感じがします！

Q視聴者へ一言お願いします

KOO：本当に金を身近に感じますね。金をただの財産、お金に換算するのではなく魅力が伝わる番組です。

カズ： 金を持っている人もこれからほしい人も是非観てほしいです！



≪プロデューサーコメント≫

■荻野和人（テレビ東京制作局）

キラキラと美しく輝く”金“、ゴールドはなんで古より人々を惹きつけてきたのか？

その希少性？投資目的？はたまた富や権力の象徴？

そんな「金の魔力」にとりつかれた人や、職人さん、

知られざる黄金スポット「金百景」をギラギラに発掘する”ゴールドラッシュ“な番組です！

金を生み出す日本の最新”ゴールドラッシュ“な現場にも密着！

その様子は、まさに黄金の国ジパングでした！

出演者もMCのカズレーザーさんをはじめ、みーんな”金“髪！

ナレーターも”金“にちなんだスペシャルな人を厳選！

カズさんも「金を見るとテンションがアガるわー」との感想でしたが、とにかく「気分がアガり」「運もアガる⁉︎」番組になっています。ぜひご覧ください！

≪番組概要≫

【タイトル】 日曜プラチナアワー「ゴールドラッシュJAPAN」

【放送日時】 2026年6月7日（日）夜6時30分～8時50分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

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▶TVer：https://tver.jp/series/sr7lhm6lq1

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【出演者】 【MC】カズレーザー（メイプル超合金）

【ゲスト】DJ KOO、荒川（エルフ）

【VTR】大盛真歩（AKB48）、千葉恵里（AKB48）