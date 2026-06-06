将棋の森内俊之九段が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた加藤一二三さんのお別れの会に出席。棋士会会長として、追悼の言葉を述べた。

以下、全文

加藤一二三さんのご葬儀の日から日が流れ、先生がいらっしゃらない将棋界の寂しさが日に日に増している本日、このようなお別れの場を改めて設けてくださいましたご遺族の皆様には、心から哀悼及び感謝の意を申し上げます。そしてこの大切な場でお別れのごあいさつをさせていただきますことにお礼を申し上げます。

加藤先生と初めてお話させていただいたのは、私が棋士になった高校生の時でしたが、それ以前から先生の存在は私の人生の進路に大きな影響がありました。先生は若くして順位戦で最高クラスのＡ級に上り詰めましたが、なかなか名人には手が届かず、その時が来たのは１９８２年の頃です。その年の中原（誠）名人と加藤先生の名人戦は歴史に残る大激動のシリーズとなり、七番勝負にもかかわらず１０局を戦い４勝３敗、１持将棋、２千日手で加藤新名人が誕生となりました。

私はこのとき小学６年で、奨励会受験と中学受験を目指すという状況でした。加藤先生の名人戦を目の当たりにして、自分もプロ棋士として活躍したいという意欲が高まりましたし、学校選びにおいてもカトリック校であるサレジオ学院中学校が将棋の活動に理解を示してくださり、志望校にすることに決めました。敬虔なカトリックの信者でいらっしゃる加藤先生の存在は、サレジオ学院内でも有名でしたから、加藤先生の存在が私の中学入学を後押ししてくださったと思っております。

そして先ほど、加藤先生の名誉十段の追贈がありましたが、胸を打たれるものがありました。過去に加藤先生の十段昇段の話題は身近にお聞きしたことがあります。最初は米長邦雄会長時代に総会で加藤先生が挙手をされ、私に十段をという発言をされたことです。この時は突然のことでもあり、続けて発言する会員も少なく、持ち越しとなりました。２度目は、私が日本将棋連盟の専務理事を務めていた頃に、加藤先生の十段昇段を要望する文章が理事会に提出された時のことです。加藤先生の人望と確固たる実績を改めて感じさせられる出来事でした。

言うまでもなく１３００勝を超える加藤先生の戦績は比類になりません。しかし将棋界には十段という段位がなく、新たに増設となればこれまでの規定を大きく変えることになります。また、将棋界にはかつて十段というタイトルがあり、加藤先生が所望された十段と、タイトルとしての十段の整合性を取る必要がありました。委員会でも様々な角度から議論致しましたが、残念ながらその時も加藤先生の十段昇段はかないませんでした。

加藤先生の十段への強い思いは承知しておりましたし、私たちも加藤先生に十段を名乗っていただきたいという気持ちがありましたので、本日の名誉十段追贈はようやくお渡しでき、万感の思いでございます。

加藤先生には、対局では公式戦を含め２０局ほど教わる機会がありました。常に全力投球で、闘志あふれる戦いぶりは私自身鼓舞されているような気持ちになり、大切なことをたくさん教えていただきました。また立ち会いとして見守っていただきました数々のタイトル戦も大事な思い出であり、それと同時に歳を重ねて私自身が立ち会いをする機会もこういった今大きな礎となっております。

加藤先生、長い間ありがとうございました。安らかな眠りをお祈り申し上げます。