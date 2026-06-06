明日7日は、前線を伴った低気圧の影響で、西日本の太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。九州南部では線状降水帯が発生する可能性もあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、西日本の太平洋側では滝のように降る雨で、道路など交通に影響が出る所もあるでしょう。

7日 九州南部・奄美は土砂災害に厳重警戒

明日7日は前線を伴った低気圧が九州南部付近を通過し、8日(月)にかけて本州南岸を東北東へ進む見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、沖縄から四国にかけて、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となるでしょう。





九州南部や奄美では、明日7日昼前にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。鹿児島県では、明日7日未明から昼前にかけて「線状降水帯」が発生する可能性もあるため、土砂災害に厳重に警戒し、キキクル(危険度分布)などの情報に注意してください。また、四国では、台風6号による大雨で降水量が多かった地域があり、明日7日も同じような場所で雨雲が発達しやすくなる見込みです。土砂災害の危険度が高まるおそれがあるため、一段と防災意識を高めてお過ごしください。明日7日18時までの24時間降水量は、多い所で、四国地方 300ミリ、九州南部・奄美地方 250ミリ、沖縄地方 100ミリの予想です。

7日〜8日は紀伊半島でも警報級大雨のおそれ

明日7日から8日(月)にかけては、紀伊半島の南東斜面でも雨雲が発達しやすく、降水量が多くなる見込みです。雨のピークは明日7日の午後で、三重県南部や和歌山県南部では局地的に1時間に50ミリから60ミリの非常に激しい雨の降るおそれがあります。紀伊半島でも、先日の台風6号が襲来した際は、同じような場所で降水量が多くなっており、土砂災害や河川の増水に注意・警戒が必要です。



7日18時までの24時間降水量は、

多い所で、三重県、和歌山県ともに100ミリの予想で、

その後8日18時にかけての24時間降水量は、

多い所で、三重県120ミリ、和歌山県100ミリの予想です。

雨・風強まり道路など交通にも影響「大」

明日7日は、低気圧や前線が近づく際など雨脚が強まり、九州から東海では、滝のような雨が降る所があるでしょう。雨が強まる時間帯を中心に、道路など交通への影響が大きくなる見込みです。



九州南部は明日7日の午前中、九州北部は明日7日の日中、四国は明日7日の午後を中心に影響が大きい見込みです。近畿と東海は、明日7日から8日(月)にかけて影響が出る所があるでしょう。非常に激しい雨で道路が冠水したり、雨で視界が悪くなったりするような所がある見込みです。出かける前に気象情報や交通情報をしっかり確認し、危険が予想される場合は予定の変更も検討してください。

明日7日は雨の降り方に注意 非常に激しい雨とは?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。