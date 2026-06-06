北川景子、娘のため“レインコート”を手作り 本格クオリティの完成品を公開「え？これを作ったのは、凄いっ!!」
俳優の北川景子が6日、自身のSNSを更新。雑誌の企画で愛娘のためにハンドメイドのレインコート作りに挑戦したことを明かし、完成品を手にした笑顔のオフショットに大きな反響が集まっている。
【写真】娘のために手作りした“レインコート”を手に笑顔の北川景子
北川は発売中の雑誌『COTTON TIME（コットンタイム）』7月号で企画に挑戦。投稿では「ずっと動画を拝見していたBaby&Kids Handmadeさんに教わり、子ども用のレインコートを作りました（傘の絵文字）」と報告。かねてから参考にしていたという人気ハンドメイド作家との念願のコラボだったようで、「ナイロン素材の縫い方、バイアステープの付け方、新しいことが学べました（キラキラの絵文字）」と、物作りの奥深さに触れた充実感をのぞかせた。
公開された写真では、鮮やかなオレンジのニットを身に纏った北川が、完成したばかりのレインコートをうれしそうに掲げて満面の笑みを浮かべている。ハッシュタグに「#娘の希望でネイビー」とある通り、上品なネイビーの生地をベースに、白いボタンや大きなポケット、裾のバイアステープがアクセントになったおしゃれなポンチョ型のレインコートだ。売り物さながらの丁寧な仕上がりに、北川の器用さと娘への愛情が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「毎回手作りとは思えないクオリティで凄いです！」「レインコートも作るって…スゴイ！ステキなママ 娘ちゃんがうらやましい」「え？これを作ったのは、凄いっ!!」と絶賛のコメントが相次いで寄せられている。
【写真】娘のために手作りした“レインコート”を手に笑顔の北川景子
北川は発売中の雑誌『COTTON TIME（コットンタイム）』7月号で企画に挑戦。投稿では「ずっと動画を拝見していたBaby&Kids Handmadeさんに教わり、子ども用のレインコートを作りました（傘の絵文字）」と報告。かねてから参考にしていたという人気ハンドメイド作家との念願のコラボだったようで、「ナイロン素材の縫い方、バイアステープの付け方、新しいことが学べました（キラキラの絵文字）」と、物作りの奥深さに触れた充実感をのぞかせた。
この投稿にファンからは、「毎回手作りとは思えないクオリティで凄いです！」「レインコートも作るって…スゴイ！ステキなママ 娘ちゃんがうらやましい」「え？これを作ったのは、凄いっ!!」と絶賛のコメントが相次いで寄せられている。