7日（日）西日本太平洋側を中心に大雨に

あすは梅雨前線の影響で、西日本太平洋側を中心に大雨となりそうです。

【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火） 3時間ごとの雨と風の予想シミュレーション

1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があり、鹿児島県では午前中に線状降水帯が発生する可能性もあります。

台風6号で大雨になった地域は特に、土砂災害に気を付けてください。東日本は午後から次第に雨で、東京も夜には雨が降り出す予想です。

ムシムシ…関東〜九州にかけ夏日の所が多く

あすは関東から九州にかけて25℃以上の夏日の所が多く、湿度も高く、ムシムシするでしょう。





仙台や盛岡はきょうより高くなって、日中は20℃以上となりそうです。北海道は札幌で18℃など、この時期としては少し低めの気温となりそうです。

＜あす7日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：18℃ 釧路：13℃

青森：21℃ 盛岡：24℃

仙台：20℃ 新潟：25℃

長野：26℃ 金沢：27℃

東京：25℃ 名古屋：25℃

大阪：25℃ 岡山：22℃

広島：24℃ 松江：25℃

高知：24℃ 福岡：26℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

すっきり晴れる日は少なく… 名古屋・東京も梅雨入り近い？

全国的にすっきりと晴れる日は少ないでしょう。



那覇は梅雨前線の影響で、たびたび雨が強まる一週間となりそうです。



名古屋や東京も曇りや雨の日が多くなり、梅雨入りは近いかもしれません。