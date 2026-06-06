あす（7日）梅雨前線の影響で西日本太平洋側中心に大雨の予想 1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所が 鹿児島県では午前中に線状降水帯が発生する可能性も
7日（日）西日本太平洋側を中心に大雨に
あすは梅雨前線の影響で、西日本太平洋側を中心に大雨となりそうです。
【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火） 3時間ごとの雨と風の予想シミュレーション
1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所があり、鹿児島県では午前中に線状降水帯が発生する可能性もあります。
台風6号で大雨になった地域は特に、土砂災害に気を付けてください。東日本は午後から次第に雨で、東京も夜には雨が降り出す予想です。
ムシムシ…関東〜九州にかけ夏日の所が多く
あすは関東から九州にかけて25℃以上の夏日の所が多く、湿度も高く、ムシムシするでしょう。
＜あす7日（日）の各地の予想最高気温＞
札幌：18℃ 釧路：13℃
青森：21℃ 盛岡：24℃
仙台：20℃ 新潟：25℃
長野：26℃ 金沢：27℃
東京：25℃ 名古屋：25℃
大阪：25℃ 岡山：22℃
広島：24℃ 松江：25℃
高知：24℃ 福岡：26℃
鹿児島：29℃ 那覇：29℃
すっきり晴れる日は少なく… 名古屋・東京も梅雨入り近い？
全国的にすっきりと晴れる日は少ないでしょう。
那覇は梅雨前線の影響で、たびたび雨が強まる一週間となりそうです。
名古屋や東京も曇りや雨の日が多くなり、梅雨入りは近いかもしれません。