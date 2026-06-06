アメリカ軍がイランのドローン迎撃・レーダー施設攻撃　イランは報復で弾道ミサイル発射　協議は膠着

アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞する中、アメリカ軍は5日、イランが発射したドローンを迎撃し、レーダー施設を攻撃しました。

一方、イランは報復として弾道ミサイルを発射するなど小規模な衝突が続いています。

アメリカ中央軍は5日、ホルムズ海峡に向けて発射されたイランのドローン4機を撃墜したと発表しました。

その上で、さらなる攻撃を防ぐため、イラン南部ゴルク島とケシム島の監視レーダー施設を攻撃したとしています。

これに対し、イランは報復としてクウェートやバーレーンに向けて弾道ミサイルを発射しました。

アメリカ中央軍によりますと、弾道ミサイルは7発で、6発を迎撃し、残る1発は目標に届かなかったとしています。

停戦が不安定になるなか、イランの最高指導者の軍事顧問レザイ氏は5日、CNNテレビの取材に応じ、アメリカとの協議が「膠着（こうちゃく）状態にある」と述べました。

その上で、信頼を築くための措置として、240億ドル（日本円で約3兆8000億円）の凍結資産の解除を求めました。

イランは核開発についても継続を主張していて、交渉は進展が見通せない状況が続いています。