【現地発】「もっと暑ければ…」“異例の涼しさ”のモンテレイ合宿で試される対応力　冨安健洋も覚悟「言い訳せずにやるだけ」

冨安は「できる環境でやらないといけない」と前を向いた(C)Etsuko MOTOKAWA

北中米ワールドカップ（W杯）本番に向け、3週間の準備期間を与えられている日本代表。ご存じの通り、5月25日〜31日にかけての最初の1週間は国内で調整。1シーズンを戦い抜いた欧州組の疲労を取りつつ、連携・連動を高めていくのが狙いだった。

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その第一段階を終えて、6月2日から乗り込んだ事前合宿地・モンテレイでは、高温多湿の環境で徹底的に追い込んで、暑さの中でタフに戦える状態を作り上げるのが最大のテーマだった。

現地練習初日の3日は10時スタートだったため、気温33度超とギラギラと太陽が照り付ける中での調整ができ、目標達成に近づいていけそうな前向きなムードが漂った。

しかしながら、17時スタートとなった4日と5日は雨の影響もあって気温が低下。特に5日は気温26度で肌寒い感じ。湿度は高かったものの、かなり快適な環境下での非公開練習になってしまったのだ。

「今日は天気もよくないですし、もうちょっと暑ければありがたいかなと思います」と冨安健洋（アヤックス）も苦笑い。北米を熟知する吉田麻也（LAギャラクシー）も「天気は難しいですよね。どんなに視察しているといっても、そういうことは起こりえるので」とそこまで深刻に捉えることなく、前向きに取り組む重要性を伝えていくつもりだ。

「大事なのは今ある手札の中でどうやって自分たちがいい状態を作っていくか。彼らはアジア予選も沢山経験しているし、欧州でも移動を沢山経験している。これでブレるなら、そもそも目的にはたどり着かないでしょう」と吉田は強調。この逆境をどう先につなげていくかが肝心だろう。