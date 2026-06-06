「完全に『エースの領域』に達した」7回無失点10奪三振も“無援護”の佐々木朗希　ファン「まさにその通り」

佐々木朗希がエースの領域に達したと専門メディアが伝えた(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間6月5日、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、7回98球を投げて2安打無失点、10奪三振の快投を見せた。

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ドジャース専門メディア『Dodger Blue 』の公式Xは「ロウキが完全に『エースの領域』に達したってことは一目瞭然だ。だって、今や完全に無援護なんだから」と独特の表現で綴った。

SNS上では「まさにその通り」「彼の実力はもう落ちたなんて一体誰が言った？」「これで俺の気持ちが分かっただろう、とヤマは彼に言った」と、さまざまなコメントが寄せられた。