新潟市水道局は6日、水道週間（6月1～7日）にあわせて、浄水場を一般公開するイベント「にいがた水道フェスタ」を開催しました。



新潟市江南区の信濃川浄水場で開かれた「にいがた水道フェスタ」には、朝から多くの家族連れが詰めかけました。バックヤードツアーでは、普段は入ることのできない浄水場の地下や中央監視室を見学。職員の指導を受けながら、川から取り込んだ水が家庭に届くまでの仕組みを学びました。「水作り体験」のコーナーでは、ろ過装置を使って水をきれいにする実験に挑戦。参加した男の子は「最初はめっちゃ茶色っぽかったのに、ろ過したら一気に透明になって、光が反射するぐらいになってびっくりしました」と興奮した様子で話していました。



水道水とミネラルウォーターの飲み比べや、水漏れ箇所の修理体験も行われ、参加者は楽しみながら水道の大切さを学んでいました。