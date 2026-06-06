大谷翔平の二刀流はどれだけ「当たり前」ではないのか　米球界での衝撃を物語るMLB伝説投手の証言「トップレベルでこなせる選手はもう現れない」

投打で異次元のスタッツを、当たり前のように記録する大谷(C)Getty Images

「天才」という表現すらも平凡なように思えてくる。今の大谷翔平（ドジャース）の活躍は、それほど図抜けている。

世界最高峰とされるメジャーリーグは、あらゆるデータ解析を含めた技術革新によって球速や打球速度などのパフォーマンスレベルも上昇。必然的に選手が受ける身体的負荷は増加し、「投打二刀流」での活躍は“言うは易く行うは難し”と呼べるものとなった。

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しかし、大谷は投手と野手の両方でMLB屈指の水準を維持している。約3年ぶりに開幕から二刀流での完走を目指す1年でありながら、投げては10登板（61.0イニング）で、防御率0.74、WHIP0.79、被打率.144、被OPS.435とエース級の数字を記録。一方で開幕当初は「不振」が指摘された打撃も、打率.296、10本塁打、出塁率.414、OPS.925とアベレージを上げてきている。

おそらく多くの野球ファンや識者の“想像”を超えるパフォーマンスである。それがいかに歴史的なものなのかは、メジャーリーグの酸いも甘いも知るレジェンドの言葉が如実に物語る。現役時代に通算204勝を挙げた怪腕オーレル・ハーシュハイザー氏は、米野球専門YouTubeチャンネル『Dodgers Territory』において、「少年野球レベルなら両方できる選手はごまんといる。だけど、球界のピラミッドで頂点に近づくにつれて、普通はできなくなるんだ」と評した。

投手としてドジャースの黄金期を支えたハーシュハイザー氏も若き日に投打での活躍を夢見た時代があった。それでも「アメリカじゃ、レベルが上がる大学でふるいにかけられる。やらせてもらえる選手は本当に一握りだ」と断念した。だからこそ、ハーシュハイザー氏は、大谷が「100年に一人の逸材だ」と強調する。