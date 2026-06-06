2026年6月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人間関係に幸運のカギあり。好きな人と交流するのが◎。
家族に対して反感を持ちそう。家の中で孤立しないように。
苦労が成長の糧になる日。大変でも最後までやり遂げよう。
内緒話は親友でも打ち明けないで。言いふらされる可能性が……。
困ったことが発生。家族の中でも、特に母親に相談してみるのがおすすめ。
料理に精を出してみよう。いい気分転換になる暗示あり。
運気はイマイチ。でも落ち込まずに芯の強さを見せよう。
趣味のよさで注目の的に。普段よりおしゃれして出掛けて。
センスが光る日。何事も自分らしさにこだわってみて。
計画立て直しのチャンス日。具体性を持たせるのがカギ。
出張、旅行など遠出にツキあり。新しい体験が待ち受けていそう。
サクセス運に恵まれる日。多少のミスにはくじけないで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人間関係に幸運のカギあり。好きな人と交流するのが◎。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家族に対して反感を持ちそう。家の中で孤立しないように。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
苦労が成長の糧になる日。大変でも最後までやり遂げよう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
内緒話は親友でも打ち明けないで。言いふらされる可能性が……。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
困ったことが発生。家族の中でも、特に母親に相談してみるのがおすすめ。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
料理に精を出してみよう。いい気分転換になる暗示あり。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
運気はイマイチ。でも落ち込まずに芯の強さを見せよう。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
趣味のよさで注目の的に。普段よりおしゃれして出掛けて。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
センスが光る日。何事も自分らしさにこだわってみて。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
計画立て直しのチャンス日。具体性を持たせるのがカギ。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
出張、旅行など遠出にツキあり。新しい体験が待ち受けていそう。
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
サクセス運に恵まれる日。多少のミスにはくじけないで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)