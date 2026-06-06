◇交流戦 楽天0―1阪神（2026年6月6日 甲子園）

楽天は6日、甲子園球場で行われた阪神戦に0―1で敗れ、3連敗で借金が今季ワースト「14」に膨らんだ。

先発左腕の早川は序盤から阪神打線を寄せ付けなかったが、唯一の失点は5回だった。

先頭の熊谷への四球から投前犠打、三盗と揺さぶられ、最後は新人の立石に粘られた末の8球目の147キロ内角直球を左前に運ばれ、これが決勝適時打となった。

木更津総合（千葉）時代に春夏3度の甲子園出場で沸かせた左腕は意外にもプロ6年目で聖地初登板だったが「やっぱり四球。先頭の入りがああなると、失点になってしまう」と渋い表情。

立石は2打席連続で三振に打ち取っていたが、3打席目に痛打され「（内角に）投げきれたとは自分の中では思っている。しいて言うなら、もう半個くらい内でもいいかなとは思うけど、まあそこは打った立石選手の勝ちかなと思う。そこまでネガティブに捉えずに、次戦以降もああやってインコースどんどん攻めていければなと思います」と振り返った。

打線は前日の1得点に続き、この日も無得点となかなかつながらず。6回は先頭から2者連続安打も、4番・黒川が見逃し三振し、村林が遊ゴロ併殺で好機を逸した。三木監督は「それも結果なんでね。そこからまた彼らも得るものあると思う。彼（黒川）は今日4番に座って。どういう打順でもそうですけども、彼の打撃が出来るようにっていうところはこれから課題かなと思います」と話した。