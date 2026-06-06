スピードスケートで夏冬通じて日本女子最多となる10個の五輪メダルを獲得し、今年引退した高木美帆さん（32）が、6日放送のTOKYO FM「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（土曜前10・00）にゲスト出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪で解説を務めた姉・高木菜那さん（33）にまつわるエピソードを披露した。

菜那さんについて、「スピードスケートやオリンピックを盛り上げたいという気持ちをずっと感じていたので、スケーターとしてというよりは、妹として“頑張れ”という気持ちでいた」と回想。一方で、「ただ、アスリートとしては、姉の解説を聞くのはやや気恥ずかしいところがあるので、ちゃんと聞いたことがない」と明かした。

姉の存在については、「私の中で当たり前としてある。身内で家族。そこにいることに対して強く安心感を持つことはなかった」としながらも、「姉が（ミラノに）後から入るので、私がオリンピック会場、選手村で必要な物を（日本に）忘れたとしても、持ってきてもらえる。オリンピックを熟知していて、家族の中でも姉にしかできない。そういうところで頼りにしていた」と笑いを交えて話した。

パーソナリティーの俳優・藤木直人も「忘れ物調達、運び屋としてね」と反応。「同じ競技をやっているからこそだね」と感心していた。