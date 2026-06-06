お笑いコンビ・タイムマシーン３号・関太が、２日に投稿した公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画で、プロポーズ秘話を披露した。

関がハンドルをにぎって、相方・山本浩司と車内でサシトーク。ラーメンチェーン・天下一品の思い出を語り合って、関が「プロポーズした後に行ったよなあ、高円寺店に」と回想した。

関は２０１５年にテレビの企画で、東京スカイツリーでプロポーズ。１１年もの交際期間をへて、ゴールインとなった。立ち会っていた山本は、「プロポーズして、集まってくれた後輩、メイクさんとソラマチの近くの居酒屋で飲んで。『飲み足りねえ、お祝いだ』となって、俺が仕切って『天下一品行こうぜ、瓶ビール飲もうぜ』って、みんなで」と補足した。

人生の節目に味わったこってりラーメンに、関は「俺は腹が減ってたから。そんときはやっぱ旨かったよ、緊張から解放で。あの天下一品は旨かったなあ。覚えてる」としみじみ。山本の「濃厚スープから指輪出しても良かったよな。飲み干して、最後に」というボケにもツッコむことなく、「やっても良かったな。それくらいファンだから」と天一愛を全開にしていた。