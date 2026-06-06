歌手の藤井フミヤ（63）が5日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。2人の子供の子育てについて語った。

「カーリング育児」に悩んでいる40代の男性の方かららの悩みが寄せられる中、藤井は「夏休みの工作一緒に作っていたら気がついたら自分が全部やってたとか、よくあった」と笑い。

土屋礼央は「フミヤさんはどういうような子育てをされてきたんですか？」と質問。藤井は「子育てね。夏休みとかも一緒に遊んだりとか、いろいろなるべく接するようにしていたけれど、でも意外と自由にさせていたかな。“お勉強しろお勉強しろ”とはあんまり言わなかったけれど、なんか一緒になってやっていたね」と振り返った。

「これだけは守らせた、みたいなことは？」との問いに、藤井は「道徳的なとこだろうね、やっぱね。なんでダメかっていうのは一応言うよね。“これは痛いからダメ”とか。“同じことされたらどう思う”とかね。そういう道徳はやっぱね。（そこさえしっかりしてれば）そうですね」と話した。

子育ては「こうやって振り返る年齢になると、楽しかったですよ、それは。その時は大変だったと思うけど、やったことないから。だから初めてのことばっかり」とし、「一緒に学んでいこう」とアドバイスを送った。

藤井は1990年に、長年交際していた一般人女性と結婚。翌1991年10月に第1子となる男児（フジテレビの藤井弘輝アナウンサー）、1993年に第2子となる女児が誕生している。