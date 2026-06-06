俳優の桜田ひより（２３）と木戸大聖（２９）が６日、都内でＷ主演映画「モブ子の恋」の公開記念舞台あいさつを共演の早瀬憩（１９）、唐田えりか（２８）、風間太樹監督と行った。

６月に入ったとあって、桜田、早瀬、唐田の３人は夏らしい爽やかなファッションで登場した。

桜田はノースリーブで鎖骨がのぞくオフホワイトのトップスに、ふわりとした白いロングスカート姿。早瀬は白いノースリーブのロングワンピースで、デコルテの部分と脚の部分がシースルーになっている、若さが透き通るような装いだ。

唐田はライトグレーのジャケットとパンツ姿で、ジャケットのサイドが大きくカットされて脇腹がのぞく、最年長らしい大人びたファッションで魅了した。

映画は人見知りで控えめな女子大生「モブ子」こと信子（桜田）とアルバイト先の大学生（木戸）とのラブストーリー。

主演の桜田は「最初から最後まで共感の嵐。自分自身を投影して信子ちゃんと向き合ってる時間が長かったので、終始共感が絶えなかった」、「細部の部分までこだわって、私たちの心情だったり、相手に対しての向き合い方だったり、見ているものに対しての信念の強さだったりを表現しているので、小さな部分でも注目していただきたいな」と振り返った。

最後に、Ｗ主演の木戸は「自分自身を一人一人肯定してくれる作品になっている。信子や入江はモブキャラみたいなことを世間的に言われるかもしれないけど決してそんなことはなく、それぞれの人生でそれぞれがそれぞれの主役であり、それを支えてくださる周りの人がいて、一人一人の小さな頑張りだったり努力を必ず近くで見てくれている人がいることを証明してくれる作品になってると思います」。

桜田は「この作品を通して一人一人が共感する部分だったり、共鳴し合える部分って必ずしも同じではないですし、それって感じる部分が違う、自分だけに感じたものってその人の魅力ですし、そこに気づけるあなたは本当に心が優しくて温かくて前を向いていいんだよ、そのままでいいんだよというメッセージが込められてると思いながら、私は信子としてこの作品に参加させていただきました」と、それぞれメッセージを送っていた。