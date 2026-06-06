TRF・YU-KI、ミニスカ×網タイツから美脚披露「スタイル全然変わらない」「セクシーすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】TRFのYU-KIが6月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに網タイツを合わせた衣装姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】59歳美人歌手「セクシーすぎる」ミニスカ×網タイツから美脚スラリ
YU-KIは「本番数分前のイヤモニチェック中 サウンドチームの大阪遠征でした」と、マイクを握ったライブ直前のショットを公開。オレンジのトップスに透け感のあるチュールのミニスカート、網タイツにハードな編み上げのショートブーツというコーディネートで、長くスラリとした脚が際立っている。
また「大型台風だったので大幅変更もあり得るなとヒヤヒヤしましたが」と、台風のため大阪への移動を含めライブができるか不安だったこともつづっている。
この投稿には「スタイル全然変わらない」「憧れのお姉様」「とにかくかっこいい」「セクシーすぎる」「これぞ美脚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】59歳美人歌手「セクシーすぎる」ミニスカ×網タイツから美脚スラリ
◆YU-KI、ミニスカ×網タイツのコーデ披露
YU-KIは「本番数分前のイヤモニチェック中 サウンドチームの大阪遠征でした」と、マイクを握ったライブ直前のショットを公開。オレンジのトップスに透け感のあるチュールのミニスカート、網タイツにハードな編み上げのショートブーツというコーディネートで、長くスラリとした脚が際立っている。
◆YU-KIの投稿に反響
この投稿には「スタイル全然変わらない」「憧れのお姉様」「とにかくかっこいい」「セクシーすぎる」「これぞ美脚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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